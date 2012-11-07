به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رحمت الله افشار ظهر چهارشنبه در نشستی خبری افزود: در سال گذشته یک میلیون و 467 هزار نسخه پزشکان این استان در کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو بررسی و طی آن پرمصرفترین داروها مشخص شدند.

وی بیان کرد: هم اکنون آمپول دگزامتازون به عنوان یک داروی کورتیکو استروئیدی پرمصرفترین داروی در استان است و 14 درصد بیمارانی که به پزشک مراجعه نمودند از این آمپول استفاده کرده اند.

افشار اظهار داشت: این دارو دارای عوارض جانبی زیادی است که از جمله آنها می توان به پوکی استخوان و افزایش فشار خون اشاره کرد.

وی افزود: کورتیکو استروئیدها سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کنند و متاسفانه به عنوان داروی ضد التهاب و چاق کننده از ان استفاده می شود.

معاون دارو و غذای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: پس از دگزامتازون، مترونیدازول و کدئین در رتبه های بعدی پرمصرف ترین داروها در این استان قرار دارند.

وی بیان کرد: در سالهای گذشته استامنیوفن کدئین در صدر بود که اکنون به رتبه سوم قرار دارد و این نشانه خوبی نیست.

افشار از ارزیابی نسخه های پزشکان عمومی و متخصص استان خبر داد و گفت: طی این ارزیابی پزشکان به چهار گروه تقسیم شدند و که پزشکان خاطی با دریافت تذکر از یک تا سه ماه لغو مجوز شدند.

خود درمانی در کهگیلویه و بویراحمد نگران کننده است

معاون دارو وغذای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نسبت به مصرف بی رویه دارو هشدار داد و گفت: خود درمانی یکی از مشکلات بخش سلامت در این استان است که باید برای رفع آن فرهنگسازی کرد.

وی افزود: دارو یک سم و ماده شیمیایی است که مصرف غیر اصولی ان می تواند منجبر به ایجاد عوارض گوناگون شود.

افشار یاداور شد: مصرف دارو باید تنها از سوی پزشک تجویز و در زمانهای مشخص شده مصرف شود.

وی با بیان اینکه بیش از دو هزار و 600 دارو در کشور وجود دارد، گفت: چیزی نزدیک به 250تا 260دارو، بدون نسخه توسط داروخانه ها عرضه می شود.

افشار همچنین در خصوص قیمت دارو و مواد بهداشتی اظهار داشت: قیمت دارو در کشور مصوب شده اما مواد آرایشی و بهداشتی قیمت مصوبی ندارند.

وی بیان داشت: در خصوص داروهای قاچاق و مکمل های فاقد مجور نیز این معاونت با بازرسی های مستمر از داروخانه ها و واحدهای آرایشی و بهداشتی بازدید می کنند.

افشار افزود: کلیه کالاهای فاقد مجوز واردات و آنهایی که فاقد برچسپ اصالت کالا هستند، جمع آوری شده و متخلفین به تعزیرات حکومتی معرفی می شوند.