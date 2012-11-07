جلال صفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هم اکنون کار احداث 627 واحد مسکن مهر شهرستان روانسر با 85 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

وی افزود: کار احداث 88 واحد مسکن مهر شهرک صنعتی این شهرستان با 98 درصد پیشرفت و 176 واحد مسکن مهر بسیجیان شهرستان روانسر با 76 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

وی با اعلام اینکه پروژه مسکن مهر 125 واحدی مشاغل آزاد این شهرستان با 85 درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است، گفت: پروژه 48 واحدی مشاغل آزاد 75 درصد پیشرفت دارد و پروژه 42 واحدی مسکن مهر کارمندان نیز اخیرا به متقاضیان واگذار شده است.

صفری افزود: تاکنون مجموعا 657 نفر برای مسکن مهر در شهرستان روانسر ثبت نام کرده اند.

صفری درخصوص مساکن مهر انفرادی شهرستان روانسرگفت: تا کنون 200 متقاضی مساکن انفرادی مهر این شهرستان به بانک عامل معرفی شده اند، که 148 پرونده آن انعقاد قرارداد شده و 105 واحد نیز گواهی پایان کار دریافت کرده اند.

وی ادامه داد: واحد های مسکن مهر روانسر در زمینی به مساحت 23 هزار و 842 متر مربع و زیر بنای 40 هزار متر مربع احداث می شود.

