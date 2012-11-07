جلسه فتح الله زاده با جانوآریو برگزار شد/ استارت هافبک برزیلی از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، جانوآریو چند هفته پیش به خاطر مشکلات مالی و عملی نشدن تعهدات باشگاه استقلال از حضور در تمرین این تیم سرباز زد و به برزیل بازگشت. به گفته جانوآریو، امیر قلعه نویی در جریان این تصمیم قرار داشته است.

این بازیکن که در چند مسابقه اخیر استقلال غایب بوده است، بامداد امروز به تهران برگشت و در جلسه‌ای با حضور علی فتح الله زاده مدیرعامل باشگاه استقلال حضور یافت. فتح الله زاده در این جلسه پس از شنیدن صحبت‌های جانوآریو قول داد مشکلات این بازیکن را که عمدتا مالی است، برطرف کند. قرار است جانوآریو از فردا در تمرین استقلال حضور یابد و برای مسابقات بعدی آماده شود.