به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح الله زاده که عصر چهارشنبه با حضور در محل تمرینات تیم فوتبال استقلال پیراهن عزای مادر امیر قلعه نویی را از تن وی خارج کرد در جمع خبرنگاران به حل مشکلات مالی این باشگاه اشاره کرد و گفت: چک هایی که به بازیکنان داده بودیم نقد شده است و آماده می شویم برای پرداخت قسط دوماه آنها که یک ماه دیگر فرا می رسد. البته همه تیم ها مشکل مالی دارند اما استقلال و پرسپولیس بیشتر جلوی چشم هستند.

مدیر عامل باشگاه استقلال در مورد آخرین وضعیت عماد رضا و بدهی مالیاتی وی به باشگاه سپاهان گفت: اگر این بدهی توسط عمادرضا پرداخت شود هیچ مانعی برای حضورش در استقلال وجود ندارد. خود بازیکن باید برود با مسئولان باشگاه مذاکره کند و مشکلش را برطرف کند. فکر کنم تکلیف حضور عمادرضا در استقلال هم طی یکی دو روز آینده مشخص شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای نیم فصل نقل و انتقالات بمبی برای ترکاندن نخواهد داشت گفت: من از همان ابتدا هم گفتم که بمب من امیرقلعه نویی است که تیمش با یک بازی کمتر صدرنشین است. قلعه نویی با تدبیری که داشته توانسته استقلال را در صدر جدول قرار دهد و ان اشالله تا پایان فصل هم با همین شرایط ادامه دهیم.

علی فتح الله زاده در پاسخ به این پرسش که انتقال ساموئل به پرسپولیس به کجا کشید گفت: از ابتدا هم قرار نبود چنین انتقالی صورت بگیرد. الان هم که پرسپولیسی ها دنبال دو بازیکن خوب هستند و طبیعی است که در این شرایط انتقال ساموئل به پرسپولیس منتفی است. در نیم فصل هم سرمربی تیم در مورد بازیکنان نظر نهایی را خواهد داد.

مدیر عامل باشگاه استقلال با بیان اینکه پرسپولیس کمبود بازیکن داشته و حالا باید برای رفع این مشکلات بازیکن جدید بگیرد خاطرنشان کرد: بازیکنان استقلال جایی نمی روند و تنها به قلاب باشگاه استقلال گیر می کنند و به تور باشگاه دیگری نخواهند افتاد.