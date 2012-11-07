به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی گزارش داد: دادگاهی لیبیایی امروز چهارشنبه دستور بازجویی از مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی منحل شده در برابر دادستان نظامی، درباره کشته شدن یکی از فرماندهان گروههای نظامی لیبی را صادر کرد.

این روزنامه از تشویق حاضران در صحن دادگاه در پی قرائت این حکم از سوی عبدالله السعیدی خبر داد.

شایان ذکر است که در جریان حوادث سرنگونی رژیم معمر قذافی، عبدالفتاح یونس یکی از فرماندهان ارشد برای ادای توضیح درباره برخی اشتباهات به بنغازی فرا خوانده شد، اما به همراه دو نفر از همراهانش کشته شد.