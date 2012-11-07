به گزارش خبرگزاری مهر، حسین احمدی مسئول کمیته موی تای استان کرمان گفت: مسابقات موی تای انتخابی استان برای حضور در مسابقات تیم ملی روز پنجشنبه یازدهم آبان ماه در محل آکادمی هنر های رزمی استان برگزار شد.

وی افزود: این مسابقات با حضور چهار تیم از شهرستانهای کرمان ،جیرفت ،سیرجان ورفسنجان برگزار گردید که در مجموع تیمی شهرستان کرمان اول ،سیرجان دوم وجیرفت سوم شدند.

مسئول کمیته موی تای استان کرمان افزود: در وزن 35 کیلو گرم امین بازماندگان،در وزن 41 کیلو گرم محمد مهدی احمدی،در وزن 54 کیلو گرم سید سبحان موسوی،در وزن 48 کیلو گرم نیما جهانشاهی ،در وزن 51 کیلو گرم اسماعیل آئین پور،در وزن 54 کیلوگرم سعید امیر حیدری،در وزن 57 کیلو گرم مهدی شبان،در وزن 60 کیلو گرم محمد جواد زندوکیلی،در وزن 67 کیلو گرم علی دهدشتی،در وزن 71 کیلو گرم عارف افشارودر وزن 81 کیلو گرم رضا میرزایی اعضای منتخب تیم کرمان هستند که باید برای مسابقات انتخابی تیم ملی اعزام شوند

لازم به ذکر است مسابقات انتخابی تیم ملی 18 آبان ماه در تهران برگزار می شوند.

توسعه ورزش در شهرستان شهربابک

فرماندار شهربابک، گفت: وحدت عمل هیات ها ی ورزشی، موفقیت صد درصدی ورزش شهربابک را رقم می زند.



سیف اله امینی زاده در شورای ورزش شهرستان شهربابک، افزود: برگزاری همایش پیاده روی همگانی باید در اولویت کاری اداره ورزش و جوانان قرار گیرد.

وی اظهار داشت: هیات های ورزشی باید با اتحاد و همدلی از تمام ظرفیت وجودی خود استفاده کنند.

وی تصریح کرد: مسوولان شهرستان بویژه مسوولان ورزشی باید سه باور اسلامی، انسانی و ایرانی را در خود تقویت کنند و باور داشته باشند تا مشکلات ورزش شهرستان با همدلی و وحدت در عمل حل شدنی هستند.

فضایهای ورزشی مدارس در اختیار ورزشکاران قرار می گیرد

رییس شورای ورزش شهربابک، ادامه داد: به منظور ترویج بیشتر فرهنگ ورزش در شهرستان شهربابک بزودی فضای ورزشی مدارس در اختیار ورزشکاران قرارخواهد گرفت.

وی اظهار داشت: اداره آموزش و پرورش مسوول نگهداری و حفظ فضای ورزشی مدارس است اما مالک اصلی آن مردم شهرستان و جوانان هستند.

فرماندار شهربابک خواستار هدایت ورزشکاران به مساجد شد و گفت: مسجد بهترین پناهگاه برای ورزشکاران است که می تواند روحیه امید و پشتکار را در این قشر تقویت کند.

بازدید رئیس هیات انجمن های ورزشی استان از شهرستانهای جنوبی





علی اصغر سرمست رئیس هیات انجمن های ورزشی استان کرمان به همراه حسین سعیدی دبیر این هیات روز یکشنبه هفتم آبانماه جهت بررسی وضعیت هیات در شهرستان های جنوبی استان از این شهرستان ها بازدید نمودند.



در این جلسه که مجیدی رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان جیرفت حضور داشت مقرر گردید مسابقات طناب کشی بانوان ویژه شهرستان های جنوبی و بم به میزبانی شهرستان جیرفت برگزار گردد.



همچنین جلسه رییس هیات انجمن ای ورزشی استان کرمان با مسولان هیات های شهرستانهای کهنوج ، منوجان ، قلعه گنج ، فاریاب و رودبار در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان کهنوج برگزار شد.



در این جلسه نیز روسای هیات ها گزارشی از کار های انجام شده و همچنین مشکلات این هیات ها در شهرستان ها را با رییس هیات انجمن های ورزشی استان کرمان در میان گذاشتند.



نایب رئیس بانوان هیات انجمن های ورزشی استان کرمان معرفی شد





طی حکمی از طرف علی اصغر سرمست رئیس هیات انجمن های ورزشی استان کرمان، سرکار نفیسه محمدی بعنوان نایب رئیس هیات بانوان این هیات معرفی شد.



محمدی استاد دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور می باشد که سال ها در رشته سنگ نوردی و مسئولیت نایب رئیسی هیات سنگ نوردی را بر عهده داشته است.



بازدید رئیس هیات انجمن های ورزشی استان کرمان از شهرستان سیرجان





علی اصغر سرمست رئیس هیات انجمن های ورزشی استان کرمان از شهرستان سیرجان بازدید کرد.



این بازدید روز سوم آبان ماه با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سیرجان رئیس هیات انجمن های ورزشی شهرستان سیرجان و مسئولین 7 کمیته ورزشی انجام گرفت.

در این بازدید حدیدی رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان سیرجان گفت :با توجه به پتانسیل های رشته هوایی در شهرستان سیرجان می طلبد تا هیات این شهرستان مسابقاتی را در رشته پاراگلایدر برگزار کند.



مبشری رئیس هیات انجمن های ورزشی شهرستان سیرجان نیز پیشنهاد کرد که رقابت های پاراگلایدر در فروردین ماه سال آتی در سیرجان برگزار شوند.



در این جلسه نیز مقرر شد از طرف هیات انجمن های ورزشی استان یک سیستم کامپیوتر ،تعداد 10 عدد لباس کشتی آلیش ،پرچم هیات ،فوتبال دستی ،دارت،و طناب نیز به هیات شهرستان تحویل داده شود تا هیات شهرستان بتواند فعالیت های ورزشی خود را ادامه دهد.همچنین در این بازدید رئیس هیات انجمن های ورزشی استان کرمان از سالن ورزشی امام رضا (ع) سالن موی تای بازدید نمود.

غرور کاذب بازیکنان موجب شکست تیم شد



سرمربی تیم فوتبال مس نوین گفت: غرور کاذب بازیکنان در دیدار برابر شهرداری نوین بندرعباس موجب شد تا این تیم تنها یک امتیاز این دیدار را به جمع اندوخته‌های خود بیفزاید.



حمید حسین‌خانی با اشاره به بازی روز گذشته تیمش در برابر تیم شهرداری نوین بندرعباس اظهار داشت: اطلاعات غلطی در زمینه نوع بازی حریف داشتیم و آنها با سیستم و روش متفاوتی برابر ما صف‌آرایی کردند.



وی افزود: غرور کاذب بازیکنان در این دیدار موجب شد تا این تیم تنها یک امتیاز این دیدار را به جمع اندوخته‌های خود بیفزاید.



حسین‌خانی بیان داشت: همه تیم‌هایی که با فجر کویر رفسنجان مسابقه دارند در هفته بعدی رقابت‌ها به مصاف مس نوین می‌آیند و به دلیل رفاقتی که بین بازیکنان ما و فجر وجود دارد، بازیکنان از آنها در زمینه نوع و شیوه بازی حریفان اطلاعات می‌گیرند و به شکلی آنها را بیشتر از آنالیز و نکات تاکتیکی و فنی کادر می‌پسندند.



وی به بازی تدافعی تیم بندرعباس اشاره کرد و گفت: بازیکنان ما تاکتیک دلخواه کادر فنی را در این دیدار اجرا نکردند و در نهایت با از دست دادن فرصت‌های مکرر نتوانستند به سه امتیاز بازی دست یابند، حریف بازیکنان بلند قامتی داشت اما بازیکنان ما بر خلاف تاکتیک و روند تمرینات این هفته به بازی بلند و سانتر از جناحین روی آوردند و این مسئله به تیم لطمه زد.



وی تصریح کرد: تصور دارم بازیکنان ما در این مسابقه با غرور کاذب و خودخواهی در زمین مسابقه بازی کردند و این مسئله دردسر ساز شد امیدوارم بتوانیم با برتری در دیدار پایانی دور رفت این تساوی خانگی را جبران کنیم.



