به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، غلامرضا بهروان در نامه ای به مدیران باشگاه های لیگ برتری از آنها خواست تا در نشست همفکری و هم اندیشی در مورد برگزاری جام حذفی شرکت کنند.

رئیس سازمان لیگ در بخشی از این نامه نوشته است: مدیران محترم باشگاه های لیگ برتری، علیرغم مصوبه مشترک هیات رئیسه سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال مبنی بر عدم برگزاری مسابقات حذفی در فصل جاری 91-92 ، به دلیل تداخل بازیهای بین المللی در سطح ملی( با در نظر گرفتن اردوهای مرتبط) و باشگاههای نماینده ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و همچنین مسابقات داخلی شامل بازیهای لیگ برتر که به تبع آن مصدومیت و خستگی ناشی از فشردگی مسابقات به ویژه بازیکنان در مسابقات بین المللی را در پی خواهد داشت.

با احترام به اعتراضات وارده و اعلام نظر کارشناسی جمعی از خبرگان موافق برگزاری جام حذفی، مقرر شد با دعوت از مدیران عامل محترم باشگاههای عضو لیگ برتر یا نماینده تام الاختیار ایشان و بررسی تقویم پیش رو درباره برگزاری یا عدم برگزاری مسابقات حذفی ، با توجه به فاصله اندک تا زمان نقل و انتقالات بازیکنان و شروع نیم فصل دوم، همفکری و هم اندیشی کنیم.

ضمن اینکه یک نسخه تقویم مسابقات بین المللی به شما ارائه می شود، از شما دعوت می کنیم، روز یکشنبه 21 آبان و ساعت 10:30 صبح در محل سالن آکادمی ملی فوتبال حضور پیدا کنید.