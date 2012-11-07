  1. ورزش
۱۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۵۸

دعوت مدیران باشگاه‌ها به نشست هم اندیشی برگزاری جام حذفی

دعوت مدیران باشگاه‌ها به نشست هم اندیشی برگزاری جام حذفی

رئیس سازمان لیگ طی نامه ای رسمی مدیران باشگاه‌های لیگ برتری را به نشست همفکری و هم اندیشی برگزاری جام حذفی دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، غلامرضا بهروان در نامه ای به مدیران باشگاه های لیگ برتری از آنها خواست تا در نشست همفکری و هم اندیشی در مورد برگزاری جام حذفی شرکت کنند.

رئیس سازمان لیگ در بخشی از این نامه نوشته است: مدیران محترم باشگاه های لیگ برتری، علیرغم مصوبه مشترک هیات رئیسه سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال مبنی بر عدم برگزاری مسابقات حذفی در فصل جاری 91-92 ، به دلیل تداخل بازیهای بین المللی در سطح ملی( با در نظر گرفتن اردوهای مرتبط) و باشگاههای نماینده ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و همچنین مسابقات داخلی شامل بازیهای لیگ برتر که به تبع آن مصدومیت و خستگی ناشی از فشردگی مسابقات به ویژه بازیکنان در مسابقات بین المللی را در پی خواهد داشت.

با احترام به اعتراضات وارده و اعلام نظر کارشناسی جمعی از خبرگان موافق برگزاری جام حذفی، مقرر شد با دعوت از مدیران عامل محترم باشگاههای عضو لیگ برتر یا نماینده تام الاختیار ایشان و بررسی تقویم پیش رو درباره برگزاری یا عدم برگزاری مسابقات حذفی ، با توجه به فاصله اندک تا زمان نقل و انتقالات بازیکنان و شروع نیم فصل دوم، همفکری و هم اندیشی کنیم.

ضمن اینکه یک نسخه تقویم مسابقات بین المللی به شما ارائه می شود، از شما دعوت می کنیم، روز یکشنبه 21 آبان و ساعت 10:30 صبح در محل سالن آکادمی ملی فوتبال حضور پیدا کنید.

کد مطلب 1738246

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