به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه با حضور مدیرکل آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی – هنری وزارت فرهنگ و ارشاد و سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، نمایشگاه ده سال فعالیت مراکز علمی – کاربردی فرهنگ و هنر کشور در هتل هرمز بندرعباس افتتاح شد.

عیسی کشاورز در مراسم افتتاح نمایشگاه گفت: با توجه به برگزاری نخستین جشنواره سراسری آثار و تولیدات مراکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر کشور(مقدماتی المپیاد هنر) در بندرعباس، تصمیم گرفته شده به همین مناسبت فعالیت ها و عملکرد 10 ساله این مراکز نیز در معرض دید و بررسی عموم و شرکت کنندگان قرار گیرد.

وی افزود: این نمایشگاه شامل آثار متعدد در حوزه های مختلف فرهنگ و هنر در حوزه انتشارات، طراحی های اجرا شده، پایان نامه ها، کارهای علمی، کتاب و به ویژه آثار مراکز علمی- کاربردی فرهنگ و هنر بندرلنگه می باشد که بالغ بر هزار اثر است.

مدیرکل آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی - هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه می تواند فضای مناسبی برای آشنایی و تعامل مراکز مختلف علمی - کاربردی فرهنگ و هنر کشور با یکدیگر باشد و مدیران مراکز می توانند در مدت جشنواره از تجربیات یکدیگر به نحو احسن استفاده کنند.

کشاورز یادآور شد: این جشنواره و نمایشگاه به دلیل این که مقدماتی المپیاد هنر در کشور می باشد از اهمیت خاصی برخودار است و تمام مراکز علمی – کاربردی فرهنگ و هنر کشور باید جهت مشارکت در المپیاد هنر که سال آینده برگزار می شود از تمام ظرفیت خود استفاده کنند.