زهرا دفتری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در معاملات این هفته ی تالار منطقه ای کرمانشاه تعداد19 هزار و 87 هزار سهم و حق تقدم به ارزش 58 هزار و700 میلیون ریال معاله شد.

وی افزود: ارزش معاملات این هفته با 37 در صد کاهش به 58 هزار و 700 میلیون ریال رسید.

وی ادامه داد: در پایان این هفته شرکت های پتروشیمی کرمانشاه، ذوب آهن اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، بیمه دی، فولاد مبارکه، و سرمایه گذاری غدیر بیشترین تقاضای خرید راداشتند.

وی اضافه کرد: پالایش نفت بندرعباس ، ذوب آهن اصفهان، فولاد مبارکه، پتروشیمی کرمانشاه، حفاری شمال، صنایع ملی مس ایران بیشترین تقاضای فروش را داشتند.

دفتری گفت: در معاملات این هفته ی تالار منطقه ای کرمانشاه شرکت های پالایش نفت بندرعباس، فولاد مبارکه اصفهان، صنایع ملی مس ایران، پتروشیمی کرمانشاه، سرمایه گذاری غدیر، ذوب آهن اصفهان بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

وی افزود: در این هفته تعداد 43 کد معاملاتی جدید نیز ایجاد شده است.





