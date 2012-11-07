به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم ماهانه مجمع پیشکسوتان کشتی شهرستان آمل به همت و همراهی برادران فرزان از کشتی گیران باسابقه این شهرستان و اعضای هیئت اجرایی این مجمع با حضور همه نسل های قدیمی کشتی آمل برگزار شد.



عضو مجمع پیشکسوتان کشتی شهرستان آمل با اشاره به اینکه تمام این نشست ها با هدف ایجاد وحدت و دوستی بیشتر میان پیشکسوتان و نسل های قدیمی کشتی این شهرستان است، گفت: هدف اصلی این مجمع استفاده حمایت وشناسایی پیشکسوتان کشتی آمل است تا با حضور این افراد واستفاده از تجربه های سازنده و ارزشمند آنها باعث ارتقاء کشتی فرنگی و آزاد شهرستان شود.



پرویز فرزان افزود: نباید ارزش‌های دینی وپهلوانی کشتی که متاسفانه اکنون کمرنگ شده بی تفاوت بود و باید در ترویج و اشاعه آن بیشتر تلاش کرد.



انجام 1400 عمل جراحی در بیمارستان 17 شهریور



رئیس بیمارستان 17 شهریورآمل با بیان اینکه این مرکز درمانی به عنوان تنها بیمارستان در شهرهای مرکزی ودر غرب مازندران در پذیرش بیماران سوانح واورژانسی است، گفت: به طور متوسط ماهانه بیش از هزار و400 عمل جراحی در بیمارستان 17 شهریور آمل انجام که این تعداد بیشترین عمل جراحی در مازندران است.



شهرام کاشانی روز چهارشنبه در مانور آمادگی کادر درمانی بیمارستان 17شهریور آمل در سوانح طبیعی که در محل این بیمارستان برگزار شد، افزود: در برخی از ماه های سال تعداد عمل های جراحی در بیمارستان 17شهریورآمل که بیشتر مربوط به بیماران جراحی ارتوپدی است، به حدود هزار و600 عمل در ماه افزایش می یابد.



وی ادامه داد: این درحالی است که هم اکنون حدود 50 سال از قدمت بیمارستان 17 شهریورآمل می گذرد و همچنان در حال ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی به بیماران است.