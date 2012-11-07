به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی افزود: در راستای سیاستگذاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران و لزوم فعال کردن پایگاه های مدیریت بحران در سطح محلات خانه های دوام و ایمنی در سراهای محلات و دفاتر شورایاری محلات 22 گانه این منطقه راه اندازی شد.

وی گفت: منطقه 20 تهران با احتساب 10 پایگاه پشتیبانی ستاد مدیریت بحران، بیشترین تعداد پایگاه را در بین مناطق 22 گانه به خود اختصاص داده است.

کریمی ادامه داد: ایجاد و تقویت آمادگی شهروندان، شناسایی نقاط بحرانزا در سطح محله ها، همکاری اثر بخش شهروندان با سازمانهای واکنش اضطراری، ترویج و ارتقای فرهنگ ایمنی خود امدادی و دگر امدادی، ایجاد ساختار مناسب و پیشگیری لازم در مقابله با بحران و جلب مشارکت شهروندان از اهداف راه اندازی خانه های ایمنی و دوام در سطح محله ها بوده است.

وی محور اصلی فعالیت خانه دوام و ایمنی را به کارگیری ظرفیت محلات برشمرد و تصریح کرد: هر خانه ایمنی و دوام شامل کانونهای آموزش و اطلاع رسانی، محله ایمن، شهروند مسئول و حفظ و انسجام است.

دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه 20 تهران فعالیت در خانه های ایمنی را داوطلب محور عنوان کرد و اضافه کرد: یکی از رویکردهای فعال سازی پایگاه های مدیریت بحران محلات هم افزایی با سایر بخشهای سرای محله به منظور ارتقای و توسعه خدمات همه جانبه و انجام فعالیتهای آموزشی، ‌اطلاع رسانی و ارتقای سطح فرهنگ ایمنی است.

برگزاری کارگاه آموزشی "تحکیم بنیان خانواده" در منطقه 20 تهران

شهرداری منطقه 20 تهران نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی تحکیم بنیان خانواده با محوریت ارتباط مؤثر با همسر در این منطقه به منظور ارتقای آگاهی شهروندان و خانواده ها اقدام کرد.

شهردار منطقه 20 تهران گفت: با همکاری اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه چهار منطقه 20 تهران و واحد سلامت سرای محله شهادت کار گاه آموزشی ارتباط مؤثر با همسر ویژه اعضای کانون مادر و کودک در سرای محله شهادت و با حضور 60 نفر از علاقه مندان برگزار شد.

احمد غلامی به اهمیت ارتقای آگاهی شهروندان اشاره کرد و افزود: رعایت اصل صداقت، اجتناب از دروغ، برقراری ارتباط مؤثر، داشتن رفتار حمایتگرانه و درک متقابل همسران از راهکارهای مهمی است که در این کارگاه آموزشی برای تحکیم بنیان خانواده پیشنهاد شد.

وی یادآور شد: به منظور ارتقای آگاهی جوانان، کارگاه خودآگاهی جوانان نیز با حضور 60 نفر از دختران جوان عضو کانون جوانان در سرای محله شهادت برگزار شد.

غلامی ادامه داد: در این کارگاه مطرح شد که خودآگاهی توانایی شناخت خود و آگاهی از نقاط ضعف و قوت، خواسته ها،

ترس ها و انزجارهاست و به عنوان یکی از مهارتهای اساسی زندگی در سازگاری با محیط در حال تغییر است و داشتن این مهارت به دستیبابی به موفقیت و شادکامی کمک می کند.