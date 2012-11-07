پرهیز از بدعت گذاری در عزاداریها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگ هیئتهای مذهبی شهرستان نظرآباد با حضور فرماندار، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز و رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان، جمع پرشماری از روحانیون و مسئولان هیئت مذهبی شهرستان نظرآباد با سخنرانی حجت الاسلام ادیب یزدی استاد حوزه و دانشگاه ظهر چهارشنبه در فرهنگسرای مهرشهر نظرآباد برگزار شد.



فریدون مکرمی اصل، جانشین فرماندهی منطقه انتظامی شهرستان نظرآباد در این مراسم طی سخنانی به هماهنگی بیشتر نیروهای انتظامی با هیئتها و دستجات عزاداری و بایدها و نبایدهای انتظامی و ترافیکی در ایام محرم در شهرستان نظرآباد پرداخت.



سپس حجت الاسلام حاج مرتضی ادیب یزدی سخنران این مراسم در جمع هیئت مذهبی شهرستان نظرآباد گفت: از روشنگری های اباعبدالله الحسین (ع) در قیام کربلا، امروز باید در مسیر ارتقای بصیرت و بیداری مردم استفاده کرد و خطبا و روحانیون و ائمه جماعات باید مصادیق فتنه گران در طول تاریخ و کیفیت عملکرد آنها را شناسایی و برای مردم تبیین کنند. به عنوان مثال فتنه ای که موجب وقوع واقعه کربلا شد و فتنه های دیگر صدر اسلام باید به مردم معرفی شود و وعاظ از بیان آنها هیچ ابایی نداشته باشند زیرا مردم تمایل دارند که در شرایط حساس با وظیفه الهی خود آشنا شوند.



وی بر لزوم بیان مباحث تاریخی، اجتماعی و سیاسی با ظرافت خاص از سوی ائمه جماعات تاکید کرد و ادامه داد: مباحث تاریخی، اجتماعی و سیاسی باید در مجالس عزداری ابا عبدالله الحسین(ع) در مساجد مورد کنکاش قرار گیرد و با بیانی روان و بی تکلف برای مردم مطرح شود تا زمینه ارتقای آگاهی های مردم در مباحث اجتماعی و سیاسی جامعه فراهم شود.

موضع گیری ما امروز در مقابل دشمن فریاد "هل من ناصر ینصرنی" باشد

وی با اشاره به اهمیت توجه به بحث ولایت مداری در عزاداری های محرم اظهار داشت: امروز فریاد ما باید برسر آمریکای جنایت کار و اسراییل خونخوار باشد، تا به چنین پیام هایی در عزاداری ها توجه نشود اهداف قیام امام حسین نیز تببین نمی شود. امروز فریاد " هل من ناصر ینصرنی" ابا عبدالله الحسین(ع) باید موضع گیری ما در مقابل دشمنان وقت باشد.



بدعت گذاری و ارائه الگوی غلط در عزاداریها صحیح نیست



مشاور امور روحانیون معاونت مجلس صدا و سیما نقش رسانه ملی را در تقویت عزاداری های سنتی مهم ارزیابی کرد و گفت: بدعت گذاری وارائه الگوی غلط در عزاداری مصائب حضرت سید الشهداء(ع) صحیح نیست و بگوش باشیم مراسم مذهبی وعزاداری ما با حضور ارکان تبلیغی دین یعنی روحانیت باشد.



این استاد حوزه و دانشگاه به هیئت های مذهبی توصیه کرد که در مراسم عزاداری با ائمه جماعات مسجد هماهنگ و به بحث نماز اول وقت و اقامه نماز جماعت توجه داشته باشد.



انتقاد از تعامل کم میان مساجد و هیئتهای مذهبی



وی نبود همکاری میان مسجدی ها با هیئت های مذهبی را زمینه ساز کم شدن حالات معنوی در عزاداران دانست و ادامه داد: همه ارکان مساجد و هیئت ها باید با تعامل و همکاری که با یکدیگر دارند، تنها برای برپایی عزاداری صحیح همراه با حفظ شئونات دینی تلاش کنند.



حجت الاسلام ادیب یزدی گفت: به برکت قیام انقلابی حضرت امام حسین(ع) آن قدر عرصه کربلا پرقیمت، پردرس، عمیق و عظیم است که شگفتی ها تمام نشدنی است.



شاعران و مدیحه سرایان از مفاهیم عمیق کربلا غافل نشوند



وی تصریح کرد: متاسفانه یکی از مشکلاتی که در میان شاعران و مدیحه سرایان دیده می شود این است که اغلب به مفاهیم ظاهری و محسوس و قابل رویت کربلا پرداخته و از مفاهیم نامحسوس و معنویت عمیق کربلا غفلت کرده اند. که همه ما وظیفه داریم با تامل و تعمق در واقعه سرتاسر درس کربلا مطالعه و در ترویج صحیح آن گام برداریم.



در پایان به سوالات و شبهات مطرح شده در همایش پاسخ داده شد.