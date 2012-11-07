روح الله ملک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی فرهنگسرای شهرداری گناوه اظهار داشت: در راستای اعتلای فرهنگ و هنر شهرستان گناوه و ایجاد علاقمندی بیشتر بین جوانان و نوجوانان و هنر دوستان شهر گناوه و ایجاد امکانات بیشتری برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان، معاونت فرهنگی و هنری شهرداری بندر گناوه اقدام به راه‌اندازی این فرهنگسرا به نام فرهنگسرای شهر کرده است.

معاون فرهنگی و هنری شهرداری گناوه گفت: مطمئناً اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازهای فرهنگی هنری هنرمندان و علاقمندان شهرستان گناوه باشد و به همین دلیل هم شهرداری در حمایت از همه هنرمندان و جایگاه واقعی هنرمندان و هنردوستان گناوه ای اقدام به راه اندازی انجمن های فرهنگی و هنری و کلاس های مرتبط با آنها کرده است.

ملک زاده ادامه داد: این کلاس ها شامل فلسفه، موسیقی، شعر کلاسیک، شعر نوین، نقاشی و طراحی، عکاسی که موفق شدیم یک دوره حرفه ای عکاسی برگزار کنیم؛ در ادامه این دوره هم نشست های صمیمی درباره عکاسی برگزار می‌شود که بیشتر به دیدن و نقد فیلم‌ها و عکس‌های عکاسان مطرح ایران و جهان را مورد بررسی قرار می‌دهند.

وی با اشاره به مکان مناسب فرهنگسرای شهر افزود: به خاطر اینکه فرهنگسرای شهر در بلوار امام خمینی (ره) که مهمترین خیابان گناوه به شمار می آید واقع شده است، بسیاری از هنرمندان اعم از آقایان و بانوان می توانند در ساعات مختلف شبانه روز به این فرهنگسرا بیایند .

ملک‌زاده افزود: با توجه به اینکه تردد خودروهای وسایل نقلیه عمومی در این محور بسیار است، این مکان نسبت به فرهنگسرای اداره فرهنگ از جذابیت و امنیت بسیار بالایی در نزد هنرمندان و خانواده های هنرجویانی که فرزندان آنها در کلاس های فرهنگسرای شهرداری حضور دارند برخوردار است.

معاون فرهنگی و هنری شهرداری گناوه با اشاره به حمایت از رشته‌های ورزشی مختلف، از راه‌اندازی تیم‌های مختلف ورزشی خبر داد و متذکر شد: در آینده نزدیک شاهد افتتاح خانه شطرنج شهرداری گناوه با حضور گسترده علاقمندان به این رشته ورزشی در روزهای جمعه خواهیم بود. امسال موفق به برگزاری پیاده‌روی خانوادگی و راه‌اندازی آژانس دوچرخه شدیم که یکی از مهمترین اقدامات ما در این حوزه با 10 عدد دوچرخه بود که بیش از 100 تن در این آژانس نام نویسی کرده اند.

وی با اشاره به همکاری تنگاتنگ ورزشکاران با شهرداری در اجرای برنامه های فرهنگی اجتماعی، گفت: ورزشکاران گناوه ای در بسیاری از برنامه‌های فرهنگی اجتماعی شهرداری گناوه مثل پاکسازی ساحل، کاشت نهال و ... حضور گسترده و فعال دارند و ما هم از تیم‌های ورزشی مانند هیئت هنرهای رزمی، دوچرخه سواری، فوتبال، شطرنج و ... حمایت و در حد توان خود کمک می کنیم.