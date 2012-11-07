ماشاءالله احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شکل گیری ادارات جدید که قبلاً در شهرستان دیلم وجود نداشتند، اظهارداشت: با توجه به اینکه حدود 17 سال از شهرستان شدن دیلم می گذرد اما، در طی این سال‌ها حدود نه اداره جزو شورای اداری ما نبوده اند یا اینکه با شهرستان گناوه مشترک بوده اند.

فرماندار شهرستان دیلم گفت: طی این دو سال که خداوند توفیق خدمت‌گزاری به این مردم را به بنده حقیر داده است، توانسته ایم با پیگیری‌های بسیار از این نه اداره حدود هفت اداره را یا از مشترک بودن با شهرستان گناوه جدا کنیم.

فرماندار شهرستان دیلم اضافه کرد:هم اکنون 17 اداره درشهر دیلم مستقر است و تلاش برای استقرار دیگر ادارات ادامه دارد واداراتی مثل جمعیت هلال احمر، بنیاد مسکن، مسکن وشهرسازی، میراث فرهنگی واستاندارد را در حد بضاعت در شهرستان راه اندازی کنیم و پیگیر آن هستیم تا سازمان محیط زیست و تعاون روستایی را هم در شهرستان ایجاد کنیم.

احمدی با اشاره به کاستن از مشکلات مردم با استقرار این ادارات در شهرستان دیلم اظهار داشت: قطعاً با استقرار این ادارات در شهرستان و با وجود فشارهای اقتصادی و گرانی هایی که در جامعه وجود دارد و به مردم فشار وارد می کند، می تواند 70 درصد از مشکلات مردم را در زمینه های مرتبط با این ادارات بکاهد.

فرماندار شهرستان دیلم بااشاره به برخی ادارات که نیاز ضروری این شهرستان بودند، افزود: اداراتی مانند مسکن روستایی که بنیاد مسکن را مستقر کردیم و حفاظت از زمین های دولتی که مسکن و شهرسازی دراین زمینه در حال فعالیت است.

وی در پایان گفت: همچنین هلال احمر هم در زمینه جلوگیری از آسیب‌ها در حوادث غیر مترقبه بسیار ضروری بوده که هم اکنون در شهرستان همه این ادارات و نهادها شکل گرفته اند.