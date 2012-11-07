محمد مهدی رهبری املشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این زمین ها در زمان رضاخان به زور تملک شده است بر لزوم رفع مشکل سند اراضی استانهای ساحلی تاکید کرد.

وی همچنین اظهارداشت: چای، برنج، مرکبات، فندق، گل گاوزبان و دامداری از محورهای مهم فعالیت کشاورزی شهرستان های املش و رودسر است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: با واردات بی رویه برنج و مرکبات کشاورزان از مشکلات زیادی رنج می برند.

وی بر ضرورت توسعه گردشگری در رودسر و املش تاکید کرد و افزود: این منطقه دارای جاذبه های بکر و بی بدیل طبیعی است که باید در راستای توسعه گردشگری، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی بهره گیری شود.

رهبری املشی ادامه داد: گردشگری و اکوتوریسم‌ رویکرد جدیدی در توسعه روستایی است که می ‌تواند علاوه بر بهبود و رشد اقتصادی، امکان حفاظت از محیط زیست روستایی و حمایت از فرهنگ بومی‌ و تقویت آداب و رسوم اجتماعی محلی را فراهم کند.

وی یادآورشد: گردشگری می‌ تواند نقش عمده ‌ای در توانمندسازی مردم محلی، تنوع ‌بخشی به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت ‌های‌ اشتغال برای مردم روستاها در ارتباط با سایر بخش ‌های اقتصادی ایفا نماید.