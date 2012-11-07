هنرستان باهنر قهرمان دو صحرانوردی گناوه شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقه که عصر چهارشنبه با حضور دانش‌آموزانی از دبیرستان های شهید طالقانی، شهید رسولی، شهید باهنر، شهید چمران، شهید بهشتی، امام خامنه ای و شهداء فتح المبین برگزارشد، در رده بندی تیمی هنرستان شهید باهنر مقام اول را کسب کرد و دبیرستان‌های شهید رسولی و شهید طالقانی به ترتیب به مقام های دوم و سوم این مسابقات دست یافتند.

در رده بندی انفرادی نیز آقایان احمد احمدی (هنرستان باهنر)، عبدالمهدی تندسر (شهید رسولی)، هادی سهانیان (هنرستان باهنر)، محمدرضا رستمی (شهید طالقانی)، سینا ملک حیاتی (شهید طالقانی) توانستند به مقام های اول تا پنجم این مسابقات دست یابند.

در پایان حکم قهرمانی و جایزه نقدی به نفرات برتر اهداء شد. داوری این مسابقات بر عهده محمد دشتی، منصور بهروزی، یحیی کرمی، مجید مظفری و محمدرضا خضراب بود.

رئیس انجمن دو و میدانی اداره آموزش و پرورش در پایان این مسابقات گفت: مسابقات دو صحرانوردی هر ساله از سوی اداره آموزش و پرورش برگزار می شود و شهرستان گناوه نیز یکی از مدعیان این رشته در سطح استان می باشد.

محمد دشتی همچنین افزود: گناوه دارای استعدادهای خوبی در دو و میدانی و دو صحرانوردی است که با توجه بیشتر به این جوانان و تمرینات منظم حتی در سطح کشور نیز حرف های زیادی برای گفتن خواهیم داشت.

مسابقات شطرنج مقطع ابتدایی در گناوه برگزار شد

مسابقات شطرنج مدارس ابتدایی شهرستان گناوه در سالن شطرنج این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات 20 دانش آموز از 10 دبستان شهید مفتح، شهید ارجمند، شهید داودی، شهید بهروزی، شهید خسروی، شهید زنگی، رسول اکرم (ص)، سلمان فارسی، دکتر حسابی و حضرت مهدی (عج) با هم به رقابت پرداختند.

این مسابقات به صورت انفرادی برگزار شد و نفرات برتر برای شرکت در مسابقات استانی آماده خواهند شد.

در این دوره آقایان محمد حسین جعفری (مفتح)، علی امیری زاده (خسروی)، امیرحسین کرمی (دکتر حسابی)، محمدامین کرمی (دکتر حسابی)، میلاد تقی زاده (داودی)، محمدرضا صالحی (حضرت مهدی)، عرفان خدری (زنگی)، رضا کیارستمی (حضرت رسول) به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.

غلامرضا خدری مسئول انجمن شطرنج آموزش و پرورش گناوه کیفیت مسابقات را در سطح بالایی دانست و یادآور شدند که نفرات انتخاب شده می بایستی زیر نظر باشند تا برای شرکت در مسابقات استانی آمادگی لازم را داشته باشند.