به گزارش خبرگزاری مهر، سومین المپیاد بین المللی مخترعان، مبتکران و نوآوران و اولین سمپوزیم تخصصی اختراعات و نمایشگاه تجاری سازی دانشگاه آزاد اسلامی با هدف معرفی و حمایت از اختراعات و ابتکارات و نوآوری علمی و پژوهشی مراکز دانشگاهی و تحقیقات کشور توسط معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

در این المپیاد بین المللی که در هفت گروه برق، تاسیسات و انرژی، مکانیک، عمران و متالوژی، شیمی و نانو تکنولوژی، صنایع غذایی، زیست شناسی، کشاورزی، مکاترونیک و روباتیک، مهندسی و تجهیزات پزشکی برگزار شد؛ استادان و دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد موفق به کسب یک مدال طلا، دو نقره و یک برنز شدند.



در این دوره از رقابت ها پویا پارسایی و محمد علی گودرزی اعضای باشگاه پژوهشگران جوان واحد شهرکرد در گروه کشاورزی با عنوان طرح تهیه فرمولاسیون داروهای گیاهی بر درمان بیماری استرپتوکوکوس در ماهی قزل آلا مدال طلا، ابراهیم رحیمی وامیر شاکریان اعضای هیئت علمی در گروه صنایع غذایی با عنوان طرح ساخت دستگاه رطوبت سنج نان مدال نقره، فرهنگ تیرگیر عضو هیئت علمی در گروه برق با عنوان طرح ساخت لامپهای مهتابی فاقد اشعه مضر فرابنفش و با خاصیت پاک کنندگی هوای اتاق مدال نقره، و فرهنگ تیر گیر ومحمد سائری و محسن اسد زاده نیز در گروه عمران و متالوژی با عنوان طرح ساخت سرامیک نشکن با الگو برداری از صدف، مدال برنز این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دادند.

شکست رکورد جهانی در دومین دوره مسابقات سازهای ماکارونی توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

مسابقات پل ماکارونی با معرفی برترین ها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد به کار خود پایان داد.

این دوره از مسابقات که با حضور 50 تیم از دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و آموزشگاه های سراسر کشور در تالار امام خمینی (ره) دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد برگزار شد؛ دانشجویان شرکت کننده در سه مرحله دریافت پل، بارگذاری سازه بار گستر و بارگذاری سازه سنگین با هم رقابت کردند.

در گرایش بار گسترده تیم هفت آسمان به سرپرستی حجت الله صفر پور از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، تیم نانو سازه به سرپرستی مهین شفقت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد وتیم خورشید مهر به سرپرستی داوود موسوی از دانشگاه پیام نور شهرکرد به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین در گرایش سازه سنگین تیم رنگین کمان به سرپرستی سلمان توکل از دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهرکرد مقام اول، تیم تراس به سرپرستی مهدی نوذری از دانشگاه کردکوی گلستان مقام دوم و تیم هفت آسمان دو به سرپرستی پویا صالحی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد مقام سوم این دوره از رقابت ها را به خود اختصاص دادند.

مسابقات کشوری سازه های پل ماکارونی به همت معاون پژوهشی و انجمن مطالعات و تحقیقات عمران واحد شهرکرد به مدت سه روز برگزار شد.

برگزاری دومین برنامه طرح "دیروزی سرخ، فردایی سبز" در دانشگاه شهرکرد



دومین برنامه ازطرح دیروزی سرخ ، فردایی سبز با موضوع نقش خواص، در دانشگاه شهرکرد برگزار شد.

دومین برنامه از طرح دیروزی سرخ ، فردایی سبز باحضور حجت الاسلام داستانپوربا موضوع نقش خواص در فرهنگ عاشورایی و مهدویت در سالن فارابی دانشگاه شهرکرد برگزار شد.

دراین برنامه به مباحث فرهنگ عاشورایی و فرهنگ مهدویت و در ادامه تاثیر خواص در برپایی عاشورا و نقش خواص در فرهنگ مهدویت پرداخته شد.



حجت الاسلام داستانپور سخنران این برنامه با اشاره به جریان عاشورا و به شهادت رسیدن امام حسین (ع) بیان داشت: خواص نقش بسزایی داشته واین خواص بودند که عوام بدون تدبیر را با خود همراه کردند و ضربه مهلکی به پیکره اسلام زدند.

وی افزود فرهنگ مهدویت و اصل انتظار باید همگانی شود و احساس نیاز آن در جامعه قابل لمس باشد به طوریکه جامعه ی منتظر باید کارهایی در جهت آماده کردن فضای فرهنگی، سیاسی و ... انجام دهند و خود را برای پذیرش حکومت جهانی مهدویت از همه جهت آماده کنند.



نسبت عضوهیئت علمی به دانشجو درعلوم پزشکی بیشتراز دیگر دانشگاه ها است

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان وآموزشی پزشکی کشور گفت: نسبت تعداد اعضای هیئت علمی به دانشجو در دانشگاه های علوم پزشکی، بیشتر از دیگر دانشگاه هاست .

محمد علی محقی اظهارداشت: نسبت اعضای هیات علمی در وزارت بهداشت یک به ۱۰ نفر و در دانشکده پزشکی یک به پنج نفراست، در حالی که این نسبت در دانشگاه آزاد یک به۴۰ و در دانشگاه های زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یک به ۳۰ است .



وی در زمینه پذیرش دانشجو بیش از ظرفیت موجود دردانشگاه های علوم پزشکی، تصریح کرد: برنامه ریزی صحیح برای دانشجویان شاغل به تحصیل از چالش های واقعی و برنامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.



محققی افزود: البته اگر از ظرفیت های موجود به نحو مطلوب بهره گرفته شود، کمبودی در فضاهای آموزشی و تجهیزات و امکانات دانشگاه های علوم پزشکی متناسب با دانشجویان وجود ندارد.



کسب مقام دوم مسابقات تیراندازی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از کسب رتبه دوم تیراندازی توسط دانشجویان این دانشگاه در دهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور خبر داد.

حسینعلی مهرعلیان اظهار داشت: مسابقات تیر اندازی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.



وی گفت: شرکت کنندگان در این مسابقات در دو قسمت تپانچه بادی و تفنگ بادی به رقابت پرداختند و دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با کسب مقام اول در مسابقات تپانچه بادی با راه یابی به مرحله فینال و کسب رتبه برتر توسط بهنام روانبخش در مجموع مقام دوم مسابقات تیراندازی را از آن خود کرد.