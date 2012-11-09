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۱۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۰۹

"گهواره‌ای برای مادر" در فیلم فجر تکان می‌خورد

"گهواره‌ای برای مادر" در فیلم فجر تکان می‌خورد

فیلم سینمایی "گهواره‌ای برای مادر" به کارگردانی پناه برخدا رضایی و تهیه‌کنندگی مشترک رضایی و محمد احمدی برای حضور در جشنواره فجر آماده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تا کنون حدود 70 درصد ازفیلمبرداری فیلم به پایان رسیده است و مستانه مهاجر تدوین همزمان را آغاز کرده تا برای حضور در جشنواره فجر امسال آماده نمایش شود.

چکامه چمن ماه و الهام حمیدی از بازیگران اصلی این فیلم هستند. داستان "گهواره ای برای مادر" شرح قصه‌ای است که به زندگی یک بانوی طلبه می پردازد. البته بخشی از فیلمبرداری این فیلم در یزد می گذرد.

رضایی ساخت فیلم سینمایی "چراغی در مه" و "دختر، پدر، دختر" را در کارنامه خود دارد. البته محمد احمدی علاوه بر تهیه کنندگی مشترک کار مدیریت فیلمبرداری را هم برعهده دارد.

از دیگر بازیگران فیلم می توان به غزل صارمی، فرحناز منافی ظاهر، افسر اسدی، هایده حائری، مهران رجبی، نیکا خسرو آبادی و... اشاره کرد.

کد مطلب 1738372

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