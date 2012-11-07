به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مرکز روابط عمومی، اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی انتشار اخباری در رسانه های کشور طی روزهای اخیر در خصوص تخلفات صورت گرفته در مجموعه این وزارتخانه، توضیحاتی ارائه کرده است.

دراین توضیحات که روز چهارشنبه در سایت خبری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتشار یافته، آمده است:همانگونه که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصاحبه های اخیر خود بارها اعلام کرده اند، برخورد با تخلفات در این وزارتخانه از حساسیت ویژه ای برخوردار است و در صورت وجود شائبه هایی درخصوص وقوع تخلف در این وزارتخانه، این امر با جدیت رسیدگی و پیگیری خواهد شد.

خاطر نشان می شود، حسب دستور ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تمامی تخلفات در این وزارتخانه با هماهنگی مراجع ذیصلاح قوه قضاییه تا حصول نتیجه با جدیت بررسی و پیگیری خواهد شد.

همچنین تاکید می شود اخبار منتشره در برخی رسانه ها و سایت های خبری مبنی بر پرداخت غیر قانونی مبلغ سه میلیارد تومان کمک بلاعوض به یک خانم منشی شاغل در سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری، صحت نداشته و تکذیب می شود.

