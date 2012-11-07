به گزارش خبرنگار مهر، "تونی اولیویرا" با اشاره به اینکه تیم تراکتورسازی در نیم فصل دوم کار سخت تری نسبت به نیم فصل اول خواهد داشت، گفت: تیم تراکتورسازی امسال برای اولین بار در لیگ قهرمانان آسیا حضور خواهد داشت و تیمی که در این مسابقات حضور می یابد باید کیفیت خوبی داشته باشد اما هواداران باید این موضوع را مدنظر قرار بدهند که ما در نیم فصل دوم هم در لیگ برتر و هم در آسیا حضور داشته باشیم که این می تواند کار ما را در نیم فصل دوم لیگ برتر سخت تر از نیم فصل اول کند.

وی در خصوص رقبای اصلی تیم تراکتورسازی در لیگ برتر اظهار داشت: من تا حدودی از رقیبان تراکتورسازی و مدعیان قهرمانی لیگ برتر شناخت دارم و در این خصوص می گویم که تیمهای سپاهان، استقلال و خود تراکتورسازی مدعیان قهرمانی هستند. البته به نظرم پرسپولیس هم در ادامه لیگ در جدول بالا می آید و به جمع مدعیان اضافه خواهد شد. هرچند که این تیم شروع خوبی در این فصل نداشته است.

تونی با بیان اینکه پیش بینی رتبه آخر فصل تراکتورسازی سخت است، تصریح کرد: اینکه تیم ما چه رتبه ای در آخر فصل کسب خواهد کرد، پیش بینی اش سخت است اما باید بگویم که ما هدفی را که در ابتدای فصل ترسیم شده، دنبال می کنیم.

وی ادامه داد: من با اینکه چهار ماه است به تبریز آمده ام اما می دانم که تراکتورسازی در فصل گذشته به چه دلایلی قهرمان نشد. تیم فصل گذشته تراکتورسازی در برابر تیمهایی که اسمشان را می گذارند ضعیف، نتایج ضعیف گرفت؛ کاری که خود ما نیز در فصل جاری آن را گاهی اوقات انجام می دهیم.

سرمربی پرتغالی تراکتورسازان با بیان اینکه جذب بازیکن جدید به این تیم منوط به ظرفیت و توانایی های باشگاه است، عنوان داشت: من یک گزارش فنی از بازیهای تیم تراکتورسازی تهیه کرده ام که به باشگاه ارائه خواهم داد. همانطور که گفتم در نیم فصل دوم بازیهایمان سخت خواهد شد چون باید در آسیا هم بازی کنیم اما با این حال جذب بازیکن جدید در نیم فصل بستگی به استعداد و ظرفیت باشگاه دارد و بالطبع من از نظر فنی بر تیم احاطه دارم و به مسایل دیگر زیاد کار ندارم.

تیم تراکتورسازی تبریز هم اکنون از 14 دیدار خود در لیگ دوازدهم، 24 امتیاز اندوخته دارد و در جایگاه سوم جدول ایستاده است.

این تیم روز 28 آبان به میهمانی تیم فولاد در اهواز خواهد رفت.