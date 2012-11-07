به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین که از ساعت 16 امروز چهارشنبه آغاز شد و یک ساعت هم به طول انجامید، بازیکنان تاکتیک‌های بازی با پاناما را مرور کردند.

تمرین امروز تیم ملی فوتسال با گرم کردن بازیکنان آغاز شد و در ادامه آنها کارهای ایستگاهی و ضربات اوت، کرنر و خطا را مرور کردند. سپس بازی پنج مقابل چهار در قالب دفاع و حمله در دستور کار شاگردان صانعی قرار گرفت و آنها با ضربه به سمت دروازه کار خود را خاتمه دادند.

این تمرین در حالی در سالن برگزاری دیدار مقابل پاناما برگزار شد که مسعود دانشور در کنار دیگر ملی پوشان فوتسال حضور نداشت. دانشور از ناحیه کمر احساس درد می‌کند به همین خاطر امروز در تمرین شرکت نکرد تا هرچه زودتر مهیای حضور در میدان شود.

در حاشیه تمرین ملی پوشان فوتسال ایران عباس ترابیان، رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال در جلسه هماهنگی پیش از دیدار ایران – پاناما که در سالن ورزشگاه نیمیبوتر برگزار شد، شرکت کرد.

