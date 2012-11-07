به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "ماریانو راخوی" روز گذشته در گفتگو با رادیو Cadena Cope اذعان کرد: غیر ممکن است که اسپانیا تا سال 2014 به رشد اقتصادی دست یابد.

این اظهارات در حالی است که بانک BBVA پیش بینی کرده است اقتصاد اسپانیا در سال 2012 به میزان 1.4 درصد و در سال 2013 به 1.4 درصد کاهش یابد و میزان نرخ بیکاری به 26 درصد برسد.

راخوی در تلاش برای نشان دادن چشم انداز مثبت از برنامه های اقتصادی دولت اسپانیا افزود: رشد اقتصادی در اسپانیا در سال 2014 به حالت عادی بازمی گردد.

اقتصاد اسپانیا همچنان در مسیر رکود قرار دارد و در چنین شرایطی دولت برنامه های ریاضتی سرسختانه ای را در پیش گرفته است. بانک مرکزی انتظار دارد که رشد اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم سال 0.4 درصد کاهش داشته باشد.

کارشناسان این آمارها را هشدار دهنده ارزیابی می کنند. شرایط اشتغال در این کشور می تواند با توجه به برنامه های ریاضتی سرسخت دولت و رکود مستمر اقتصادی بدتر از این هم شود. اسپانیا با دومین نرخ بالای بیکاری در اتحادیه اروپا بعد از یونان مبارزه می کند.