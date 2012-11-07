به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمد جواد علوی بروجردی در دیدار شهردار قم با وی ضمن اعلام رضایت از عملکرد شهرداری قم گفت: در یکسال گذشته گامهای خوبی در حوزه سیما و منظر شهری برداشته شده است و الحمدالله در حال حاضرعملکرد شهرداری قم از نظر زیباسازی بسیار خوب بوده است.



وی در ادامه اقدامات شهرداری قم را در جهت زیباسازی شهری از جمله احداث آبنما در سطح شهر مثبت ارزیابی کرد و افزود: شهرداری رسیدگی خوبی به امور شهر داشته است و شایسته است این اقدامات ادامه یابد.



استاد حوزه علمیه قم ضمن اشاره به سبقه شهر مقدس قم تصریح کرد: خدمات ارائه شده می‌بایست در حد سابقه و شأن این شهر باشد، الحمدالله در این مدت یکساله که از حضور شما در مدیریت شهر می‌گذرد به وضعیت زیباسازی خیابان‌ها و معابر خیلی خوب رسیدگی شده است و از نظر ایجاد طراوت و زیباسازی خوب کار شده است.



تغییر و تحول در سیما و منظر شهری



شهردار قم نیز در این دیدار به گزارش عملکرد شهرداری قم در یکسال گذشته پرداخت و گفت: نگاه ما در شهرداری قم در این مدت از صرف کارهای عمرانی فراتر رفته و سعی کردیم علاوه بر پروژه‌های عمران شهری، هم به مسائل خدماتی و هم مسائل فرهنگی بپردازیم و در همه عرصه‌ها خدمت‌رسان مردم فهیم قم و زائرین بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) باشیم.



محمد دلبری به امور فرهنگی ارائه شده از سوی شهرداری قم طی یکسال گذشته اشاره کرد و اذعان داشت: علاوه بر رسیدگی به وضعیت سیما و منظر شهری و فضای سبز فعالیتهای فرهنگی دیگری از سوی شهرداری قم در شهر انجام شده است.



وی افزود: شهرداری قم با اقداماتی که انجام می‌دهد می‌تواند در راه رسیدن به سند چشم اندازی که از سوی مقام معظم رهبری در سفر به شهر مقدس قم تاکید شده است، موثر باشد.



شهردار قم تغییر و تحول در سیما و منظر شهری را در ادامه سفر مقام معظم رهبری و فرمایشات گرانبهای ایشان مبنی بر رسیدگی به وضعیت شهر قم دانست و افزود: شهرداری با اقدامات عملی که انجام می‌دهد در تلاش است سخنان رهبری را سرلوحه عملکرد خود قرار داده و از مرحله شعار فراتر رفته و با اقدامات زیربنایی از قبیل اتمام پروژه های عمرانی نیمه تمام نقش مهمی در ساختن شهر داشته باشد.



وی در این دیدار ابراز امیدواری کرد: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده، شهرداری قم در تلاشی مضاعف سعی کرد در تحقق فرمان مقام معظم رهبری اقدام و تحول عظیمی در سطح شهر قم ایجاد نماید.



دلبری با اشاره به مجموعه اقداماتی که طی سال گذشته در قم انجام شده است گفت: اقدامات خوبی در سال گذشته در سطح شهر شروع شده و همچنان ادامه دارد اما این اقدامات کافی نیست و باید در شان این شهر و مردم آن کار شود.



وی با اشاره به اهمیت و جایگاه شهر مقدس قم افزود: مسئولین امور شهری همواره در خدمت مردم هستند و از علما ،مدیران و شهروندان نیز انتظار داریم تا مسئولان شهری را کمک کنند تا اقدامات به نحو شایسته انجام شده و پروژه ها در موعد مقرر به اتمام برسد .



مصمم هستیم ترافیک شهر را ساماندهی کنیم



شهردار قم در ادامه به روند اجرای پروژه های عمرانی در سطح شهر از جمله بلوار پیامبر اعظم، منوریل و مترو اشاره کرد و افزود: ما مصمم هستیم با اجرا و بهره برداری از این پروژه‌ها در سطح شهر اقدام نموده و ترافیک شهر را ساماندهی کنیم.



وی گفت: اکثر پروژه‌های عمرانی را به مدت سه شیفت و دو شیفت فعال نموده و پیگیر هستیم تا پروژه ها را در موعد مقرر به اتمام برسانیم.



دلبری در ادامه به مشکلات پیش روی شهرداری در اجرای برخی از پروژه ها اشاره کرد و اظهار داشت: برخی از مشکلات پیش روی شهرداری باعث عدم ارائه خدمات مناسب از سوی شهرداری به زائران و مجاوران می شود و ما را در عرصه مدیریت شهری دچار سردرگمی می کند.



در پایان این دیدار شهردار کلانشهر قم از کتابخانه حضرت معصومه(س) بازدید کرد و مسئولیت بهسازی آبنمای واقع در صحن جوادالائمه(ع) واقع در حرم حضرت معصومه(س) را پذیرفت.

