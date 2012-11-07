به گزارش خبرگزاری مهر، مجری طرح‌های بزرگراهی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ضمن اعلام خبرفوق افزود: متعاقب اتمام این عملیات، تلاش برای اسکافلدبندی و قالب‌بندی عرشه پل‌های ارتباطی بزرگراه شهید باکری به باندجنوب آزادراه تهران- کرج آغازشده و پیش‌بینی‌می‌شود بخش روی خطوط مترو تهران- کرج تا پایان آذرماه امسال بتن‌ریزی شود.

قاسم مالدار همچنین با بیان اینکه عملیات احداث سازه نگهبان روی آزادراه تهران- کرج به‌سرعت ادامه‌دارد، گفت: تمام اقدامات مربوط به احداث پایه پل‌ها به‌اتمام رسیده و با تکمیل سازه‌نگهبان روی آزادراه تهران- کرج، شرایط فنی برای تکمیل عرشه پل‌های ارتباطی بزرگراه شهید باکری بـه‌بـاندجنوب آزادراه تهران- کرج فراهم‌می‌شود.

با تکمیل عملیات قالب‌بندی و بتن‌ریزی در بخش‌های شمالی و جنوبی این پل‌ها، عرشه پل‌های ارتباطی روی خطوط متروی تهران- کرج و آزادراه تهران – کرج احداث خواهدشد. تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید باکری با آزادراه تهران- کرج، تنها تقاطع باقی‌مانده از تراز احداث بزرگراه شهید باکری است و تأثیر قابل‌توجهی در تکمیل عملکردهای ترافیکی این بزرگراه 6/7 کیلومتری و همچنین کاهش بارترافیک در آزادراه تهران- کرج خواهد داشت.