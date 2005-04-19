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۳۰ فروردین ۱۳۸۴، ۱۴:۴۹

دبير سمينار مديريت مالي در گفتگو با "مهر" :

سمينار مديريت مالي با هدف ارتقاء سطح دانش مالي دانشجويان برگزار مي شود

دبير سمينار مديريت مالي ايران گفت : سمينار مديريت مالي 9 تا 11خرداد ماه در دانشكده مديريت دانشگاه تهران برگزار مي شود.

دكتر اسلامي بيدگلي در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود : اين سمينار با هدف بالا بردن اطلاع سطح دانش مالي و سرمايه گذاري، تعيين جايگاه ايران در مقايسه با ديگر كشورها، بر آورد زماني براي از بين برداشتن فاصله بين كشور ما و كشور هاي پيشرفته و همچنين بيان روانشناختي مالي و سرمايه گذاري در كشور برگزار مي شود.

وي تصريح كرد : كميته علمي اين سمينار از 27 نفر از اعضاء هيئت علمي دانشگاه هاي كشور تشكيل شده است. در اين سمينار مقاله هاي مرتبط با سير تحول تاريخي تئوري هاي سرمايه گذاري و مالي در دنيا و مقايسه ايران در اين زمينه با كشورهاي ديگر مد نظر قرار مي گيرند.

دبير سمينار مديريت مالي يادآور شد : متاسفانه دانشگاه هاي كشور براي برگزاري هايش هاي علمي بايد با مشكلات فراواني دست و پنجه نرم كنند. جاي تاسف است كه بسياري از ارگان هاي كشور با بودجه هاي كلان اين سمينار را از حمايت مالي خود محروم كرده اند. در حال حاضر تنها چند شركت مالي و صنعتي به برگزاري اين سمينار كمك مي كنند.

کد مطلب 173840

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