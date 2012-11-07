به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس "آمال الدین مجید الهر" استاندار کربلا در این دیدار ضمن قدردانی از حمایت ها و انتقال تجربیات مدیریت شهری تهران به عتبات عالیات ، اظهار کرد : ما خواهان توسعه حمایت ها ، پشتیبانی ها و انتقال تجربه های تهران در جهت عمران و بازسازی اماکن متبرکه در نجف و کربلا هستیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد : مقامات استان کربلا برنامه و طرح های زیادی را برای توسعه این استان در نظر دارند که از جمله آن ها می توان به طرح توسعه کمربند فضای سبز کربلا ، ایجاد پایانه های مسافربری و ساماندهی زائران ، مدیریت پسماند ، مدیریت حمل و نقل و ترافیک و ساخت ایستگاه های تولید انرژی و فضاهای بهداشتی ، درمانی، آموزشی، تفریحی و ورزشی اشاره کرد.

شهردار تهران نیز در این دیدار با بیان این مطلب که ارتباط ما با مردم عراق یک ارتباط دینی و معنوی عمیق است و نه تنها ابعاد سیاسی و اقتصادی ، بلکه تمام ابعاد و جوانب همکاری را پوشش می دهد ، اظهار کرد : مهم ترین پایه ارتباطی میان مردم ایران و عراق ارتباط دینی و معنوی است ، که باید بتوانیم این ارتباط را توسعه داده و به شکل مطلوب از آن بهره برداری کنیم.

وی ادامه داد: تجربه جمهوری اسلامی ایران می تواند برای کشور عراق مفید و راهگشا باشد .

وی با خاطرنشان کردن این نکته که به نظر می رسد امروز کشورهای اسلامی یک راه بیشتر پیش روی خود ندارند و آن پیشرفت در سایه دین و معنویت است ، گفت: تعریفی که ما مسلمانان از پیشرفت داریم با تعریفی که در کشورهای غربی پذیرفته شده تا حدود زیادی متفاوت است.

قالیباف افزود : منظور ما از پیشرفت هم جنبه مادی و مظاهر تمدن است که رفاه و آسایش را برای شهروندان به ارمغان می آورد و هم پیشرفت در اخلاق و معنویت که در چهارچوب اصول و ارزش های دینی است .

شهردار تهران با اعلام این مطلب که ما آمادگی داریم بدون هیچ چشم داشتی تمامی تجارب مثبت مدیریت شهری را در اختیار مردم عراق به ویژه شهرهای کربلا و نجف قرار دهیم ، خاطرنشان کرد : توسعه و آبادانی شهرهای مقدس در عراق نه تنها برای مردم عراق بلکه برای جهان تشیع مایه افتخار و مباهات خواهد بود و ما از فعالیت در این مسیر استقبال می کنیم .

قالیباف همچنین با اشاره به مشاهدات خود از وضعیت شهرهای نجف و کربلا، اظهار کرد : متاسفانه این شهرها در دوره نظام بعث عراق به شدت تضعیف شده و در وضعیت نامطلوبی به سر می بردند.

وی در ادامه اظهار امیدواری کرد که وضعیت این دو شهر مذهبی در دوره جدید ، پس از سقوط صدام پیشرفت همه جانبه ای داشته باشد.

قالیباف خاطرنشان کرد: تهران این آمادگی را دارد که تمامی دانش و تجارب فنی خود را در اختیار شهروندان دو شهر مقدس نجف و کربلا قرار دهد تا هر زودتر شاهد پیشرفت همه جانبه این شهرها باشیم.



