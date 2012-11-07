به گزارش خبرنگار مهر، افشین داوری عصر چهارشنبه در حاشیه مجمع انتخابات رئیس هئیت دو ومیدانی آذربایجان غربی افزود: مسابقات دو میدانی غرب آسیا که هر دو سال یکبار برگزار می شود از 22 آذر به میزبانی شهر دوبی در کشورامارات آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه تیم ملی دو و مدیانی ایران هم اکنون برای حضور قدرتمند در این مسابقات آماده می شود اظهارداشت: این نفرات بر اساس حد نصاب کسب شده و از بین نفرات اول تا سوم رقابتهای دوره گذشته انتخاب و به این مسابقات اعزام می شوند.

داوری از حضور دو ورزشکار آذربایجان غربی در رقابت های غرب آسیا ابراز خرسندی کرد و افزود: کاوه موسوی و پریناز ابراهیمی دو پرتابگر ماده پرتاب چکش از شهر ارومیه هستند که با شایستگی تمام برای حضور در این رقابتها به تیم ملی دعوت شده اند و در اردوهای آمادگی تیم شرکت می کنند.

رئیس فدراسیون دو ومیدانی در خصوص برگزاری مسابقات لیگ دو ومیدانی کشور گفت: این مسابقات از اردیبهشت سال آینده در پنج مرحله آغاز می شود که در چهار مرحله نخست 50 درصد از ماده های مختلف و 50 درصد مابقی در مرحله نهایی و آخر برگزار می شود.

وی افزود: مقررات جدید و نحوه برگزاری رقابتهای لیگ طی چند روز آینده در سایت فدراسیون دوومیدانی اطلاع رسانی می شود.