به گزارش خبرنگار مهر، میرسیاوش اسبقی عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه پسماند های این شهرستان اظهارداشت: این طرح با ایجاد دو سامانه بی خطر ساز زباله در دو بیمارستان قمر بنی هاشم و شهید مدنی خوی اجرا می شود.

وی ادامه داد: با ایجاد این دو سامانه روزانه بیش از 20 کیلوگرم انواع زباله های عفونی بعد از تفکیک در مبدا به این سامانه منتقل و به صورت کاملا بهداشتی و با استفاده از دستگاه های مربوطه به زباله های بی خطر تبدیل می شوند.

اسبقی اعتبارات هزینه شده برای اجرای این دو سامانه را بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: با اجرای این طرح، بخش زیادی خطر زباله های عفونی خوی از بین رفته است.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست خوی و دبیر کارگروه بر حمل، دفع اصولی زباله های مناطق مختلف شهرستان خوی به ویژه منطقه فیرورق تاکید کرد و خواستار همکاری شهروندان در این زمینه شد.