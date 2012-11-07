به گزارش خبرنگار مهر، در حکمی از سوی سردار بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کشور، منصور علی زراعی به سمت مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران منصوب شد.

قرار است مراسم تودیع و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران، صبح فردا (پنجشنبه) در استانداری مازندران برگزار شود.

زارعی که قبل از این به مدت شش سال فرماندار مرکز مازندران بوده در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزد بوده است.

کیاالحسینی، هم اکنون مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران است.