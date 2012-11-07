به گزارش خبرگزاری مهر، راه یافتگان به اولین جشنواره سراسری عکس یادمان ولایت با نظر هیئت داوران مشخص شدند.

در این رقابت هنری 35 عکس از 25 عکاس به اولین جشنواره سراسری عکس یادمان ولایت راه یافت.

هیئت داوران متشکل ازمحمد حسین حیدری، یوسف گرامی، سید یحیی عرشی ها آثار راه یافته به این جشنواره را معرفی کردند.

بر اساس نظر داوران نبی الله ابراهیمی (یک قطعه) از کاشمر، عبدالله حیدری(دو قطعه) از تهران، سید صادق حسینی(یک قطعه) از شیراز عطار رنجبر زیدانلو( یک قطعه) از قوچان، محمد علی رضایی (4قطعه) از مشهد، مهدی عباسی(دو قطعه) از تهران، مهران میرزایی (دو قطعه) از مشهد، آنیتا حسنعلی زاده (یک قطعه) از قوچان، حسین ساکی(دو قطعه) از تهران، معصومه شمس (یک قطعه) از تهران، سید ولی شجاعی لنگری(یک قطعه) از مازندران، سید مدیار شجاعی فر(یک قطعه) خوزستان، فرامرز عامل بردبار(یک قطعه) از خراسان رضوی، نوید عزیزی(یک قطعه) از ارومیه، جواد عسگر اوغلی (یک قطعه) از ارومیه، ناصرعظیمی (یک قطعه) از تهران، جمشید فرجوند فردا (یک قطعه) از بیجار، فاطمه قلویسی (یک قطعه ) از زنجان، امیر قادری (یک قطعه) از اراک، احمد رضا کریمی(یک قطعه) از تهران، احسان کمالی (یک قطعه) از خراسان شمالی، مهدی معتمد (یک قطعه) از قزوین، سید رضا مهری (یک قطعه) از خراسان رضوی، رضا نظام دوست(دو قطعه) از مشهد، سید حمید هاشمی (سه قطعه) از مشهد برگزیدگان این جشنواره هستند.