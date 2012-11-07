نرخ کرایه اتوبوس در مشهد افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خجسته، بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سازمان اتوبوسرانی درصورت تصویب اعضای شورای شهر بهای کرایه در محورهای مشهد فردوسی را از 200 تومان به 300 تومان افزایش می دهد.

وی ادامه داد: همچنین محور پنج راه به سنگ بست از 800 تومان به 1000 تومان، مسیر مشهد گلبهار از 350 تومان به 550 تومان و مسیر مشهد جیم آباد را از 300 تومان به 500 تومان افزایش می یابد.

وی بیان کرد: 160 دستگاه مینی بوس خود مالک با سازمان اتوبوسرانی همکاری کرده اما این اتوبوس ها به سیستم من کارت مجهز نبودند که با اجرای افزایش بهای کرایه اتوبوس و تجهیز آنها به سیستم طرح بلیت الکترونیک آنها نیز می توانند یارانه خود را دریافت کنند.

وی سپس از فروش 2 میلیون من کارت در مشهد خبر داد و افزود: از آغاز اجرای طرح بلیت الکترونیک تاکنون بیش از 2 میلیون من کارت در مشهد به فروش رفته است.

وی ادامه داد: بیشترین میزان تراکنش های یک روز کسر کرایه در یک ماهه اخیر 1 میلیون و 408 هزار و کمترین میزان تراکنش یک روز دریک ماه اخیر 541 هزار تراکنش بوده، همچنین بیشترین میزان تراکنش شارژ مسافران در یک ماهه اخیر 137 میلیون و 155 تراکنش است.