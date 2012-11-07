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۱۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۹:۵۷

نرخ کرایه اتوبوس در مشهد افزایش می یابد

نرخ کرایه اتوبوس در مشهد افزایش می یابد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد از افزایش نرخ کرایه اتوبوس در برخی از خطوط این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خجسته، بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سازمان اتوبوسرانی درصورت تصویب اعضای شورای شهر بهای کرایه در محورهای مشهد فردوسی را از 200 تومان به 300 تومان افزایش می دهد.

وی ادامه داد: همچنین محور پنج راه به سنگ بست از 800 تومان به 1000 تومان، مسیر مشهد گلبهار از 350 تومان به 550 تومان و مسیر مشهد جیم آباد را از 300 تومان به 500 تومان افزایش می یابد.

وی بیان کرد: 160 دستگاه مینی بوس خود مالک با سازمان اتوبوسرانی همکاری کرده اما این اتوبوس ها به سیستم من کارت مجهز نبودند که با اجرای افزایش بهای کرایه اتوبوس و تجهیز آنها به سیستم طرح بلیت الکترونیک آنها نیز می توانند یارانه خود را دریافت کنند.

وی سپس از فروش 2 میلیون من کارت در مشهد خبر داد و افزود: از آغاز اجرای طرح بلیت الکترونیک تاکنون بیش از 2 میلیون من کارت در مشهد به فروش رفته است.

وی ادامه داد: بیشترین میزان تراکنش های یک روز کسر کرایه در یک ماهه اخیر 1 میلیون و 408 هزار و کمترین میزان تراکنش یک روز دریک ماه اخیر 541 هزار تراکنش بوده، همچنین بیشترین میزان تراکنش شارژ مسافران در یک ماهه اخیر 137 میلیون و 155 تراکنش است.

کد مطلب 1738463

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