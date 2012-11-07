به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صمدی در این باره اظهارداشت: پس از ارسال فراخوان جشنواره، تعداد 42 متن به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از بازخوانی 22 متن جهت بازبینی پذیرفته شد و دراین مرحله نیز تعداد هشت اثر با موضوع های مختلف از قزوین و شهرستان های تابع به جشنواره راه یافتند.

صمدی بیان کرد: از بین نمایش های شرکت کننده یک اثر به دبیرخانه دائمی تئاتر بسیج تهران برای شرکت در جشنواره کشوریمعرفی خواهد شد.

وی افزود: جشنواره تئاتر بسیج استان قزوین از فردا پنجشنبه هجدهم آبان ماه آغاز شده و تا 20 آبان ماه ادامه خواهد داشت.

داوری این دوره از جشنواره را حسین مسافر آستانه، ولی الله شالی وعلی نجفیان بر عهده دارند.