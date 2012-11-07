به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است: سخنان غیر منطقی نخست‌وزیر انگلیس آشکارا تایید می‌کند که دولتمردان این کشور در موضوع فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران کمترین اعتنایی به ساز و کارهای پذیرفته شده بین‌المللی و حقوق به رسمیت شناخته شده کشورها بر اساس معاهده ان‌پی‌تی ندارند.



در بخشی از این بیانیه تاکید شده است: ابراز نگرانی از به راه افتادن مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه دقیقا در زمانی صورت می‌پذیرد که هدف اصلی سفر نخست‌وزیر انگلیس به منطقه در همین راستا بوده و سیل تسلیحات انگلیسی به سوی منطقه حساس خاورمیانه و خلیج فارس سرازیر شده است.



وزارت امور خارجه در ادامه بیانیه خود تصریح کرده است: برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی و تحت نظارت آژانس قرار دارد و ایران برای اثبات حسن نیت خود بیشترین همکاری را با این سازمان داشته و بر این باور است که گفتگوی هدفمند و تعامل سازنده و متقابل جایگزینی ندارد.



در پایان این بیانیه آمده است: ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران همواره اثبات کرده‌اند که در راه استیفای حقوق مسلم خود مطابق با معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و بر اساس خواست و اراده و منافع ملی خود تسلیم فشار کشورهای زیاده‌خواه نخواهند شد.

