به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حلیمی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری که در سالن جلسات فرمانداری اشتهارد برگزار شد، اظهار داشت: تلاشمان سوق جوانان اشتهاردی به سوی رشته های فنی و حرفه ای و ایجاد اشتغال پایدار بوده است.
وی با تاکید بر اشتغال پایدار برای جوانان اضافه کرد: نیروی آقا در اشتهارد نسبت به خانم مازاد است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز افزود: باید در راستای تخصصی کردن فعالیت ها بیشتر تلاش کنیم.
حلیمی تصریح کرد: تا کنون 70 درصد دانش آموزان را به سمت رشته های فنی و حرفه ای سوق داده ایم.
وی گفت: نیروی بومی اشتهارد کم است و نیروها از کرج به اشتهارد تردد می کنند.
گزینش نیروی بومی در مقطع ابتدایی
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز خبر داد: در مقطع ابتدایی نیروی بومی در آموزش و پرورش اشتهارد گزینش کرده ایم.
حلیمی با اشاره به کمبود اعتبارات تصریح کرد: 56 میلیون تومان به نجفی رئیس آموزش و پرورش اشتهارد در حوزه های مختلف از جمله تجهیزات، سوخت مدارس و مرمت و بازسازی کمک شده که دو مدرسه تا کنون بازسازی شده است.
کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت: تلاش آموزش و پرورش سوق جوانان اشتهاردی به سوی رشته های فنی و حرفه ای و ایجاد اشتغال پایدار است.
به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حلیمی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری که در سالن جلسات فرمانداری اشتهارد برگزار شد، اظهار داشت: تلاشمان سوق جوانان اشتهاردی به سوی رشته های فنی و حرفه ای و ایجاد اشتغال پایدار بوده است.
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