به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حلیمی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری که در سالن جلسات فرمانداری اشتهارد برگزار شد، اظهار داشت: تلاشمان سوق جوانان اشتهاردی به سوی رشته های فنی و حرفه ای و ایجاد اشتغال پایدار بوده است.



وی با تاکید بر اشتغال پایدار برای جوانان اضافه کرد: نیروی آقا در اشتهارد نسبت به خانم مازاد است.



مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز افزود: باید در راستای تخصصی کردن فعالیت ها بیشتر تلاش کنیم.



حلیمی تصریح کرد: تا کنون 70 درصد دانش آموزان را به سمت رشته های فنی و حرفه ای سوق داده ایم.



وی گفت: نیروی بومی اشتهارد کم است و نیروها از کرج به اشتهارد تردد می کنند.



گزینش نیروی بومی در مقطع ابتدایی



مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز خبر داد: در مقطع ابتدایی نیروی بومی در آموزش و پرورش اشتهارد گزینش کرده ایم.



حلیمی با اشاره به کمبود اعتبارات تصریح کرد: 56 میلیون تومان به نجفی رئیس آموزش و پرورش اشتهارد در حوزه های مختلف از جمله تجهیزات، سوخت مدارس و مرمت و بازسازی کمک شده که دو مدرسه تا کنون بازسازی شده است.