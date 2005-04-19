محسن تركي:شايد بازي نهايي را من قضاوت كنم

تركي در گفت و گو با خبرنگار اعزامي "مهر" ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: مسوولان برگزار كننده رقابت ها در صحبت هايي كه با من داشته اند از عملكرد من راضي بوده اند. با اين حساب شايد قضاوت بازي نهايي بر عهده من باشد.

داور بين المللي كشورمان در ادامه با اشاره به قضاوت هاي خود در طول اين رقابت ها اظهار داشت: در اين دوره از بازي ها قضاوت هاي خوبي انجام دادم و همه تيم ها از وضعيت داوري من راضي بودند.

لازم به ذكر است بازي نهايي فوتبال فردا بين تيم هاي عربستان و مراكش در شهر مكه برگزار خواهد شد.