به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی شامگاه چهارشنبه در همایش سالانه سخنرانان برجسته کشوری که از سوی هیئت رزمندگان اسلام در مجتمع فرهنگی یاوران مهدی(عج) برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه عاشورا جلوه همه خوبی‌های عالم است، افزود: آنچه که باعث ماندگاری نظام جمهوری اسلامی شده عاشورا است که این واقعه بزرگ دارای ابعاد و ظرفیت‌های فراوانی است که هر چقدر به آن پرداخته شود کم است.



وی عنوان کرد: بعثت، غدیر و عاشورا مکمل هم هستند و هچ کدام یک از این‌ها نمی‌تواند به تنهایی فراگیر و عالم گیر شود.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه بعد از جنگ جهانی دوم جهان به دو قطب و قدرت شرق و غرب تبدیل شد، افزود: با فروپاشی شوروی جهان تک قطبی پدید آمد که مهم‌ترین مانع آن اسلام و مسلمانان بود.



معاون قوه قضائیه افزود: آمریکا، انگلیس و صهیونیست با همکاری با یکدیگر مقابله فراگیری با اسلام و اسلام خواهی را از‌‌ همان زمان شروع و این روند را به یک راهبرد تبدیل کردند.



نقشه‌های دشمنان در مقابله با اسلام ناب



وی با اشاره به نقشه دشمنان در مقابله با اسلام ناب ابراز داشت: ایجاد اختلاف در بین کشورهای اسلامی، حمله به کشورهای اسلامی همانند افغانستان و عراق، تشکیل گروه‌های تروریستی همانند القاعده، تشکیل امپراتوری های رسانه‌ای و خبری بخشی از اقدامات دشمنان در راستای مبارزه با اسلام است.



حجت الاسلام رئیسی عنوان کرد: در حال حاضر در جغرافیای ایران اسلامی بیش از چهار هزار کانال ماهواره‌ای قابل دریافت است که همه این برنامه‌ها در راستای ایجاد جنگ روانی و جنگ نرم است.



وی اضافه کرد: اهانت به مقدسات یکی از حلقه های زنجیر مبارزه با اسلام است که در این راستا اخیرا فیلمی ساختند تا ببینند مسلمانان چه اندازه نسبت به مقدسات خود حساس هستند.



معاون قوه قضائیه در ادامه با اشاره به بیداری اسلامی در کشورهای منطقه ابراز داشت: بیداری اسلامی نباید تحت الشعاع برخی از گفته‌ها قرار گیرد که این انقلاب‌ها موفقیت آمیز نبوده است همانگونه که در جریان ایجاد انقلاب اسلامی ایران نیز مشکلات فراوانی در ابتدای انقلاب وجود داشت.



عاشورا در ایجاد انقلاب اسلامی ایران نقشی اساسی داشت



وی تصریح کرد: عاشورا در ایجاد انقلاب اسلامی ایران نقشی اساسی داشته و انقلاب ایران نیز در ایجاد بیداری اسلامی در منطقه تاثیرگذار بوده است که امروز ایران اسلامی بعد از گذشت ۳۳ سال از انقلاب علیرغم همه مشکلات دارای بیشترین ثبات و امنیت است.



حجت الاسلام رئیسی عنوان کرد: دشمنان در سه ضلع به جنگ با انقلاب اسلامی آمده‌اند که یکی از این اضلاع جریان تحریم‌ها است.



وی ادامه داد: آن‌ها بدنبال آن هستند که از فروش نفت ایران جلوگیری کنند و اگر هم ایران توانست نفت خود را به فروش برساند نگذارد پول وارد کشور شود تا از این طریق مانع از ورود مواد اولیه برای کارخانجات و بخش‌های تولیدی شود و این امر موجب تعطیلی آن‌ها و باعث بیکاری و نارضایتی عمومی شود.



تحریم‌ها برای تسلیم کردن ایران است



معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه امروز دشمنان به دنبال آن هستند تا بگویند همه مشکلات ناشی از تحریم‌ها است، افزود: آنها می‌خواهند عنوان کنند شرایط سخت اقتصادی در ایران به دلیل ادامه فعالیت‌های هسته‌ای است و در واقع دشمنان می‌خواهند با ایجاد اینگونه تحریم‌ها ایران را وادار به تسلیم کنند.



وی با بیان اینکه دشمنان قرارگاه قوی و اتاق جنگ اقتصادی را علیه کشور ما تشکیل داده‌اند، افزود: القاء ناامیدی مردم از آینده نظام و مسئولان از ابعاد جنگ روانی دشمنان است و آنها می‌خواهند بگویند عدم توانمندی مسئولان باعث بوجود آمدن این مشکلات است و در ‌‌نهایت تمرکز اصلی آن‌ها بر روی ولایت است.



حجت الاسلام رئیسی عنوان کرد: دامن زدن به اختلافات قومی و قبیله‌ای، تبلیغ ناکارآمدی نظام و فعال کردن ضد انقلاب خارج نشین از دیگر اقدامات آنها است که در این راستا همه گروه‌های ضد انقلاب را علیه انقلاب اسلامی دور هم جمع و آنها را بسیج کردند.



وی اضافه کرد: جریان فتنه امروز در داخل کشور در حال کار است و می‌خواهد بدون آنکه هزینه‌ای پرداخت کند و بدون آنکه از ظلم بزرگی که به نظام داشته توبه کند وارد صحنه شود.



معاون قوه قضائیه تصریح کرد: امروز در برخی از روزنامه‌های کشور القاء اینکه باید سیاست‌های خارجی کشور تغییر کند به چشم می‌خورد که این امر در راستای‌‌ همان حرکات دوران فتنه است.



جریان فتنه در کشور تمام نشده است



وی با بیان اینکه جریان فتنه در کشور تمام نشده است افزود: جریان انحرافی که خود را به جایگاه ثروت و قدرت نزدیک کرده بدنبال آن است تا با ارتباط با اصلاح طلبان به نحوی نسبت به نارسایی‌های اقتصادی کشور فرافکنی کند و این تفکر را تبلیغ کند که باید با آمریکا مذاکره کرد.



حجت الاسلام رئیسی عنوان کرد: برخی از افراد ادبیات آنها در این ایام تغییر کرده و ادبیات سازش را در پی گرفتند که این ادبیات با ادبیات رهبری زاویه دارد و ادبیات عزت بخشی نیست.



وزرای دولت افراد پر تلاش و خدوم هستند



وی وزرای فعلی دولت را از افراد پر تلاش و خدوم برشمرد و افزود: وزرا با انگیزه در فکر حل مشکلات مردم هستند اما جریان انحرافی بدنبال سوء استفاده در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هستند که باید مراقب آنها بود.



وحدت و نجات ملی از ادبیات جدید جریان فتنه است



معاون اول قوه قضائیه افزود: جریان فتنه و ضد انقلاب بدنبال بیان شعارهایی همانند انتخابات آزاد و القاء عدم کارآمدی اصولگرایان در اداره کشور هستند و بیان عباراتی همانند وحدت ملی و نجات ملی از ادبیات جدید آنها است.



وی با بیان اینکه در آستانه انتخابات باید وحدت از سوی تمام جناح‌های علاقمند به انقلاب و نظام حفظ شود، عنوان کرد: همه باید نسبت به اصول و محکمات انقلاب پافشاری کنند.



حجت الاسلام رئیسی عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب تمایل دارند دولت فعلی تا پایان دوره به کار خود ادامه دهد و با اتمام دوره فرود آزادی داشته باشد اما ایشان هیچگاه مخالف بیان مطالبه از مسئولان نیستند.