رامسفلد: پرواز هواپيماهاي جاسوسي بر فراز ايران با هدايت وزارت دفاع آمريكا انجام نشده است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاي فرانسه، دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا يكشنبه شب در مصاحبه با برنامه " اين هفته" شبكه ABC آمريكا درمورد اظهارات مقامات تهران درمورد پرواز هماپيماهاي جاسوسي آمريكا بر فراز ايران گفت: " من تحقيق كرده ام و مي دانم كه هواپيماهاي آمريكا چنين پروازي نداشته اند. بنابرآنچه كه تحقيقات نشان داده است اين اتهامات كه يا عمداً و يا سهواً صورت گرفته، اشتباه بوده است.

رامسفلد كه نمي توانست مشكلات داخلي بويژه اختلاف نظرمقامات مختلف نظامي درآمريكا را پنهان نمايد، درادامه اعتراف كرد كه اين احتمال نيزوجود دارد پروازهاي هوايي ازسوي عوامل دولتي صورت گرفته باشد كه بدون هماهنگي با ديگرعوامل دولت ايران انجام شده است."

رامسفلد اين بار با قاطعيت كمتر در رد كردن اين اتهامات، تنها اعلام كرد كه اين پروازها با هدايت وي انجام نشده است.

وي در ادامه اين گفتگوي تلويزيوني گفت: " من فكر نمي كنم اين موضوع كار ما باشد، نمي دانم. من بايد اين موضوع را بررسي كنم و نمي دانم چگونه به اين سوال پاسخ بگويم اگرزماني متوجه شوم ما اين كار را انجام داده ايم، پاسخ خواهم داد اما تصورنمي كنم كارما باشد."

وزيردفاع آمريكا درپاسخ به اين سوال كه آيا اين احتمال وجود دارد كه اين پروازها ازسوي سازمانهاي اطلاعاتي آمريكا سازماندهي شده باشد، گفت: " من نمي توانم از طرف سازمان اطلاعاتي نيز صحبت كنم اما طبق اطلاعات من چنين چيزي نبوده است."

رامسفلد همچنين اعتراض ايران درمورد انجام پروازهاي تجسسي آمريكا برفراز مرزهايش را رد كرد و گفت: من اطلاعي در مورد چنين اعتراضي ندارم.

طبق گزارشي كه چندي پيش دربرخي رسانه هاي آمريكا منتشر شد، هواپيماهاي بدون سرنشين آمريكا از آوريل سال 2004 براي جمع آوري اطلاعات در مورد فعاليتهاي هسته اي ايران و جستجو براي شناسايي نقاط ضعف دفاع هوايي ايران بر فراز مرزهاي ايران پرواز مي كنند.

گفتني است برخي منابع اعلام كردند كه پروازهواپيماهاي جاسوسي آمريكا بر فراز ايران نگراني حمله نظامي آمريكا به ايران به منظور تخريب سايتهاي هسته اي مشكوك به ساخت تسليحات هسته اي را افزايش داده است.