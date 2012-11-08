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۱۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۳۲

تیشه گران:

کردستان ظرفیت های خوبی در رشته هندبال دارد

کردستان ظرفیت های خوبی در رشته هندبال دارد

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر کل ورزش و جوانان کردستان گفت: کردستان ظرفیت و پتانسیل بالایی در رشته هندبال دارد و باید برای ارتقای جایگاه این رشته ورزشی در استان زیر ساخت های آن فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران تیشه گران ظهر پنجشنبه در دیدار با رئیس فدراسیون هندبال کشور اظهار داشت: استان کردستان پتانسیل و ظرفیت های بالایی را در رشته هندبال دارد و انتظار می رود با تجهیز کردن هیئت های هندبال، شاهد رشد و توسعه این رشته ورزشی باشیم.

وی با اشاره به اینکه استمرار و تداوم برنامه های فدراسیون و اجرای درست آن در استان می تواند موجبات تقویت این رشته ورزشی را در پی داشته باشد، افزود: تعامل و همکاری هیئت با فدراسیون ضروری است.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان بیان کرد: هندبال بانوان کردستان پیشرفت خوبی داشته و انتظار می رود این روند همچنان ادامه داشته باشد.

تیشه گران یادآور شد: استان پتانسیل لازم را دارد که پایگاه هندبال در غرب کشور شود و انتظار می رود با حمایت های مالی این امر در آینده نزدیک محقق شود.

وی ادامه داد: نیاز است با تعامل و همکاری اعضاء و هیئت با فدراسیون شاهد درخشش ورزشکاران کردستانی در عرصه های ملی و بین المللی باشیم.

هیئت هندبال کردستان نیازمند اعتبارات لازم است

رئیس هیئت هندبال استان کردستان نیز در ادامه این نشست اظهار داشت: هیئت هندبال کردستان نیازمند اعتبارات لازم است.

سعید مردوخی با اشاره به اینکه رشد و توسعه هندبال کردستان در گرو تامین اعتبار است، گفت: استان کردستان به لحاظ اینکه به استانی صنعتی و تولیدی تبدیل نشده برای جذب اسپانسر با مشکل مواجه شده و باید در این راستا گام های اساسی برداشته شود.

وی افزود: متاسفانه کمبود اعتبارات در استان مشهود است و این امر تا حد زیادی هیئت هندبال کردستان را از اهداف خود دور ساخته است.

رئیس هیئت هندبال استان کردستان بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از ورزشکاران استان قراردادهای مناسبی دارند و از کشورهای همجوار پیشنهادات زیادی دارند ولی با توجه به عرق ملی و تعدات اخلاقی با کمترین امکانات و دستمزد برای استان کردستان بازی می کنند.

مردوخی یادآور شد: نیاز است برای ارتقاء ورزش هندبال در استان کردستان چاره اندیشی شود.

وی گفت: انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب و جذب اعتبارات به موقع شاهد رشد و درخشش ورزشکاران کردستانی در عرصه های ملی و بین المللی باشیم.

کد مطلب 1738687

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