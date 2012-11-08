کردستان ظرفیت های خوبی در رشته هندبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهران تیشه گران ظهر پنجشنبه در دیدار با رئیس فدراسیون هندبال کشور اظهار داشت: استان کردستان پتانسیل و ظرفیت های بالایی را در رشته هندبال دارد و انتظار می رود با تجهیز کردن هیئت های هندبال، شاهد رشد و توسعه این رشته ورزشی باشیم.

وی با اشاره به اینکه استمرار و تداوم برنامه های فدراسیون و اجرای درست آن در استان می تواند موجبات تقویت این رشته ورزشی را در پی داشته باشد، افزود: تعامل و همکاری هیئت با فدراسیون ضروری است.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان بیان کرد: هندبال بانوان کردستان پیشرفت خوبی داشته و انتظار می رود این روند همچنان ادامه داشته باشد.

تیشه گران یادآور شد: استان پتانسیل لازم را دارد که پایگاه هندبال در غرب کشور شود و انتظار می رود با حمایت های مالی این امر در آینده نزدیک محقق شود.

وی ادامه داد: نیاز است با تعامل و همکاری اعضاء و هیئت با فدراسیون شاهد درخشش ورزشکاران کردستانی در عرصه های ملی و بین المللی باشیم.

هیئت هندبال کردستان نیازمند اعتبارات لازم است

رئیس هیئت هندبال استان کردستان نیز در ادامه این نشست اظهار داشت: هیئت هندبال کردستان نیازمند اعتبارات لازم است.

سعید مردوخی با اشاره به اینکه رشد و توسعه هندبال کردستان در گرو تامین اعتبار است، گفت: استان کردستان به لحاظ اینکه به استانی صنعتی و تولیدی تبدیل نشده برای جذب اسپانسر با مشکل مواجه شده و باید در این راستا گام های اساسی برداشته شود.

وی افزود: متاسفانه کمبود اعتبارات در استان مشهود است و این امر تا حد زیادی هیئت هندبال کردستان را از اهداف خود دور ساخته است.

رئیس هیئت هندبال استان کردستان بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از ورزشکاران استان قراردادهای مناسبی دارند و از کشورهای همجوار پیشنهادات زیادی دارند ولی با توجه به عرق ملی و تعدات اخلاقی با کمترین امکانات و دستمزد برای استان کردستان بازی می کنند.

مردوخی یادآور شد: نیاز است برای ارتقاء ورزش هندبال در استان کردستان چاره اندیشی شود.

وی گفت: انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب و جذب اعتبارات به موقع شاهد رشد و درخشش ورزشکاران کردستانی در عرصه های ملی و بین المللی باشیم.