طرح مطلع مهر در آذربایجان غربی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مریم دهقان پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی با سرتیم های اجرایی طرح مطلع مهر هدف از اجرای این طرح را تحکیم و تقویت بنیان خانواده و تعالی آن به عنوان اصلی ترین نهاد اجتماعی به منظور دستیابی به جامعه ای پایدار، فعال و پویا عنوان کرد.

وی با بیان اینکه این طرح در بین خانواده هایی که در پنج سال اول زندگی خود قرار دارند اجرا می شود ، افزود: بهبود کیفیت رابطه زوجین از طریق ارتقاء سطح مهارت های زندگی، پیشگیری از بروز و گسترش زمینه های طلاق در خانواده و برقراری صمیمیت و رافت در خانواده، فرهنگسازی برای تعمیق باورها و آموزه های دینی متناسب با تقویت بنیان خانواده و برقراری خانواده هایی سالم و کارآمد به عنوان بستر تربیت نسل های آتی از دیگر اهداف اجرایی این طرح است.

وی با بیان اینکه این طرح در مرحله اول به صورت آزمایشی سال گذشته در 8 استان کشور اجرا شد، ادامه داد: در آذربایجان غربی نیز اجرای این طرح از اول دی ماه بصورت ملی برای زوج های جوان شاغل در ادارات و پس از آن برای عموم مردم اجرا می شود.

دهقان گفت: جلسات آموزشی توجیهی مربیان نیز از هیجدهم ماه جاری آغاز و تا پایان آذر ماه پنج شنبه های هر هفته بصورت ویدئو کنفرانس در سالن مخابرات استان برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این طرح به دو صورت آموزش و مشاوره اجرا می شود، افزود: در قالب اجرای این طرح زوج های شرکت کننده موارد لازم را در زمینه های شناخت تفاوت های طبیعی دو جنس و فراگیری برخوردهای مناسب، مسائل مربوط به روابط سالم زناشویی، مسائل اعتقادی و احکام فقهی در خانواده فرا می گیرند.

دهقان همچنین از راه اندازی مرکز سلامت خانواده در استان خبر داد و گفت: این مرکز برای اثر بخشی بیشتر این دوره ها و برای ارائه خدمات مشاوره در محورهای روانشناسی و پزشکی به زوج های جوان راه اندازی می شود.

در ادامه این جلسه در خصوص چگونگی و نحوه اجرای طرح و معرفی مربیان بحث و تبادل نظر شد.