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۲۴ مرداد ۱۳۸۲، ۱۲:۱۱

يك كارشناس سازمان انتقال خون :

روزانه 16 هزار نفر در جهان به ايدز مبتلا مي شوند

روزانه 16 هزار نفر در جهان به ايدز مبتلا مي شوند

بر اساس آخرين برآوردهاي جهاني روزانه 16 هزار نفر در سراسر جهان به بيماري ايدز مبتلا مي شوند .

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر يك كارشناس سازمان انتقال خون كشور در سمينار ايدز ، پيشگيري و عواقب آن با بيان اين مطلب افزود: بر اساس آمارهاي موجود، در زمان حاضر  بيش از 33 ميليون و 400 هزارنفر در سراسر جهان به بيماري ايدز  مبتلا هستند  .

 دكتر زهرا سالمي افزود :بر اساس آخرين  آمار اعلام شده از سوي سازمان بهداشت جهاني در سال 80 حدود پنج ميليون نفر در سراسر جهان به ويروس ايدز مبتلا شده اند كه  10  هزار و 500 نفر از اين تعداد در ايران بوده است .

 وي ادامه داد : با وجود آمار رسمي موجود  در مورد تعداد افراد مبتلا به ايدز درايران با توجه به  طولاني بودن دوره  بروز اين بيماري  و نير ترس از عواقب اجتماعي ابتلا به اين بيماري و پنهان كاري  افراد آمار دقيقي در اين زمينه وجود ندارد.

 وي گفت :  مهمترين راه انتقال ويروس ايدز استفاده از فرآورده هاي خوني آلوده  ، تماس جنسي و انتقال از طريق مادر  آلوده به جنين است  كه پس از طي مراحل مختلف علايم آن در فرد مبتلا بروز مي كند و موجب تخريب  سيستم ايمني بدن مي شود.

 وي ادامه داد : ويروس ايدز همه سلولهاي بدن به خصوص سلولهاي خوني ، گوارشي وعصبي  را تحت تاثير قرار مي دهد و موجب ضعف قواي بدن و مرگ تدريجي فرد مي شود.

 وي گفت : با توجه به اينكه تاكنون هيچگونه   واكسن و درماني براي بيماري ايدز يافت نشده است ، پيشگيري از بروز اين بيماري  تنها راه حل و كارآمدترين راهكار ممكن براي  كاهش شيوع اين بيماري است .

گفتني است سمينار ايدز ، پيشگيري و عواقب آن با هدف آشنايي مردم با بيماري ايدز و راههاي پيشگيري و كنترل عواقب اين بيماري  عصر پنجشنبه در فرهنگسراي انقلاب بر گزار شد. 

کد مطلب 17387

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