روزانه 16 هزار نفر در جهان به ايدز مبتلا مي شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر يك كارشناس سازمان انتقال خون كشور در سمينار ايدز ، پيشگيري و عواقب آن با بيان اين مطلب افزود: بر اساس آمارهاي موجود، در زمان حاضر بيش از 33 ميليون و 400 هزارنفر در سراسر جهان به بيماري ايدز مبتلا هستند .

دكتر زهرا سالمي افزود :بر اساس آخرين آمار اعلام شده از سوي سازمان بهداشت جهاني در سال 80 حدود پنج ميليون نفر در سراسر جهان به ويروس ايدز مبتلا شده اند كه 10 هزار و 500 نفر از اين تعداد در ايران بوده است .

وي ادامه داد : با وجود آمار رسمي موجود در مورد تعداد افراد مبتلا به ايدز درايران با توجه به طولاني بودن دوره بروز اين بيماري و نير ترس از عواقب اجتماعي ابتلا به اين بيماري و پنهان كاري افراد آمار دقيقي در اين زمينه وجود ندارد.

وي گفت : مهمترين راه انتقال ويروس ايدز استفاده از فرآورده هاي خوني آلوده ، تماس جنسي و انتقال از طريق مادر آلوده به جنين است كه پس از طي مراحل مختلف علايم آن در فرد مبتلا بروز مي كند و موجب تخريب سيستم ايمني بدن مي شود.

وي ادامه داد : ويروس ايدز همه سلولهاي بدن به خصوص سلولهاي خوني ، گوارشي وعصبي را تحت تاثير قرار مي دهد و موجب ضعف قواي بدن و مرگ تدريجي فرد مي شود.

وي گفت : با توجه به اينكه تاكنون هيچگونه واكسن و درماني براي بيماري ايدز يافت نشده است ، پيشگيري از بروز اين بيماري تنها راه حل و كارآمدترين راهكار ممكن براي كاهش شيوع اين بيماري است .

گفتني است سمينار ايدز ، پيشگيري و عواقب آن با هدف آشنايي مردم با بيماري ايدز و راههاي پيشگيري و كنترل عواقب اين بيماري عصر پنجشنبه در فرهنگسراي انقلاب بر گزار شد.