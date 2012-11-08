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۱۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۲۱

شعبانی فرد:

روایات و احادیث به یادگار مانده مهمترین سند تعلیم و تربیت محسوب می شود

روایات و احادیث به یادگار مانده مهمترین سند تعلیم و تربیت محسوب می شود

اراک - خبرگزاری مهر: استاندار مرکزی تعلیم و تربیت در زندگی را مهمترین و اساسی ترین جنبه زندگی افراد جامعه دانست و گفت: آنچه که می تواند ما را در این مسیر رهنمون کند بهره گیری از روایات و احادیث به یادگار مانده از اهل بیت است.

به گزارش خبرنگارمهر، علی اکبر شعبانی فرد صبح روز پنجشنبه در کنگره ملی آموزه های تربیتی در اندیشه امام علی(ع) در مجتمع فرهنگی و هنری آفتاب اراک افزود: آنچه که می تواند ما را در این مسیر به سرچشمه ای زلال رهنمون نماید، بهره گیری از روایات و احادیث به جای مانده از اهل بیت(ع) و حضرت علی (ع) به عنوان پرچمدار تاریخ تشیع و وارث علم پیامبر(ع) است.

وی ادامه داد: آنچه که مورد تاکید قرآن می باشد، تربیت انسان و رسیدن به کمال دینی است که این مهم با الگوپذیری از امیرالمومنین صورت می گیرد.

وی بیان کرد: غدیر در مکتب مترقی اسلام واقعه ای بزرگ و اثرگذار است که محوریت آن بر تربیت انسان و رسیدن به کمال استوار است.

شعبانی فرد ادامه داد: تربیت اسلامی زمینه ساز بروز و ظهور استعدادهای انسان می باشد.

وی تصریح کرد: نسل های امروز باید حضرت علی(ع) را به عنوان الگوی خود قرار دهند و در مسیر پیروی از این حضرت گام بردارند.

استاندار مرکزی بیان کرد: با روش های آگاهانه می توان فرزندان خود را در مسیر تربیت صحیح قرار داد و این وظیفه ی مسئولان آموزشی کشور است که باید الگوهای آموزشی را بر اساس منش و سیره اهل بیت(ع) معرفی کنند.

شعبانی فرد تصریح کرد: دین مبین اسلام اصلی ترین هدف را تربیت انسان متعهد می داند و این امر تنها با شناخت جامع و کامل دین اسلام و الگوپذیری از ائمه اطهار (ع) امکان پذیر می باشد.

کد مطلب 1738701

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