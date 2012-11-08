روایات و احادیث به یادگار مانده مهمترین سند تعلیم و تربیت محسوب می شود

به گزارش خبرنگارمهر، علی اکبر شعبانی فرد صبح روز پنجشنبه در کنگره ملی آموزه های تربیتی در اندیشه امام علی(ع) در مجتمع فرهنگی و هنری آفتاب اراک افزود: آنچه که می تواند ما را در این مسیر به سرچشمه ای زلال رهنمون نماید، بهره گیری از روایات و احادیث به جای مانده از اهل بیت(ع) و حضرت علی (ع) به عنوان پرچمدار تاریخ تشیع و وارث علم پیامبر(ع) است.

وی ادامه داد: آنچه که مورد تاکید قرآن می باشد، تربیت انسان و رسیدن به کمال دینی است که این مهم با الگوپذیری از امیرالمومنین صورت می گیرد.

وی بیان کرد: غدیر در مکتب مترقی اسلام واقعه ای بزرگ و اثرگذار است که محوریت آن بر تربیت انسان و رسیدن به کمال استوار است.

شعبانی فرد ادامه داد: تربیت اسلامی زمینه ساز بروز و ظهور استعدادهای انسان می باشد.

وی تصریح کرد: نسل های امروز باید حضرت علی(ع) را به عنوان الگوی خود قرار دهند و در مسیر پیروی از این حضرت گام بردارند.

استاندار مرکزی بیان کرد: با روش های آگاهانه می توان فرزندان خود را در مسیر تربیت صحیح قرار داد و این وظیفه ی مسئولان آموزشی کشور است که باید الگوهای آموزشی را بر اساس منش و سیره اهل بیت(ع) معرفی کنند.

شعبانی فرد تصریح کرد: دین مبین اسلام اصلی ترین هدف را تربیت انسان متعهد می داند و این امر تنها با شناخت جامع و کامل دین اسلام و الگوپذیری از ائمه اطهار (ع) امکان پذیر می باشد.