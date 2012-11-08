بخش پیوند قلب و ریه بیمارستان امام رضا(ع) مشهد راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی قبل از ظهر پنجشنبه در سمپوزیوم یک روزه قلب که در سالن شهید هاشمی نژاد بیمارستان امام رضا(ع) برگزار شد اظهار داشت: تا چندی قبل وقتی اسم عمل پیوند قلب به میان می آمد ما را با استرس و اضطراب مواجه می کرد.اما به لطف خدا و همت متخصصان وبا پشتیبانی مسئولان انجام این عمل در شهر مشهد امکان پذیر شده است.

وی افزود: شروع فعالیت های ما در بخش پیوند قلب در دو سال قلب بوده است و در حال حاضر با یک گروه 100نفره که متخصصان وکارشناسان متعددی در آن عضویت دارند کارمان راادامه می دهیم.

عباسی گفت: مجموع هزینه های که برای تجهیز و راه اندازی بخش پیوند قلب و ریه به حدود20 میلیارد ریال رسیده است و ما اکنون با صرف این هزینه دارای یکی از مجهزترین بخش های قلب وریه در کشور هستیم.

وی با اشاره به این نکته که در مرکز پیوند قلب بیمارستان دارای یکی از بهترین و پیشرفته ترین مراکز آی سی یو در کشور هستیم توضیح داد: تمامی کارهای که بیماران برای درمان خود به آن نیازمند هستند در داخل همین آی سی یو انجام می شود و بیمار حتی برای انجام دیالیز یا عکسبرداری نیز احتیاج به خروج از این مرکز ندارد.

رئیس بیمارستان امام رضا(ع) گفت: اولین عمل پیوند قلب در تاریخ چهارم تیر ماه سال جاری همزمان با میلاد حضرت ابوالفضل(ع) در مرکز پیوند قلب مشهد انجام شده است که اکنون پس از گذشت حدود چهار ماه از انجام این عمل حال گیرنده قلب بسیار خوب و رضایت بخش است.