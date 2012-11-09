به گزارش خبرنگار مهر، سرزمین کهن البرز که تاریخ ،آیین ها،سنت ها و آداب و رسوم دیر پایش همواره گویای جاودانگی و قدرت ریشه دار فرهنگی آن بوده است،در خود هزاران رمز و راز دارد.یادها،یادبود ها و آثار باستانی که تاریخ پربارش را به نظاره نشسته اند.

پل سنگی آهنین راه قاچار محور گردشگری کرج به چالوس



در کنار دست آوردهای بزرگ علمی،صنعتی و اقتصادی در جمهوری اسلامی چهره روشن این استان سر بلند را به تصویر می کشد و در مجموع البرزی دیدنی و شنیدنی را در پیش چشم محققان، گردشگران و مسافران مشتاق به نمایش می گذارد.

سرزمین البرز تکه ای از پارس قدیم و سرزمین مادهاست و در رسایی فرهنگ ،قدمتی به بلندای تاریخ و فرهنگ ایران زمین دارد.یافته ها و داده های باستان شناسی، زبان شناسی و قوم نگاری در دل هزار توی واژگان سرشار از رمز و راز این مردم، گویای سرگذشت هزاره های گمشده و نهفته است.

تپه علی آباد اسلامی اشتهارد

استان البرز که نام آن در زبان باستان هربرز («هر» به معنای کوه و «برز» به معنای بلندی) بوده و این استان حدود 5800 کیلومتر مربع وسعت دارد.



استان البرز به مرکزیت شهر کرج، دارای چهار شهرستان است که شامل شهرستان های کرج ، طالقان ، ساوجبلاغ ، و نظرآباد می شود. این استان در منطقه البرز مرکزی قرار گرفته، از شمال به استان مازندران،از شرق به استان تهران،از جنوب به استان های تهران و مرکزی و از سمت غرب به استان قزوین متصل می شود.

درخت آقادار محور گردشگری کرج به چالوس روستای ولایترود

شمالی ترین منطقه استان شامل ارتفاعات شمال طالقان و شرقی ترین منطقه آن، شامل ارتفاعات شرقی دیزین و جنوبی ترین منطقه آن، شامل منطقه مابین شهریار و رباط کریم (کوه های جنوب اشتهارد) و غربی ترین منطقه آن شامل عشرت آباد، واقع در غرب اشتهارد و سه راهی زیاران و طالقان ، بعد از شهر آبیک است.

سد امیر کبیر پهلوی دوم محور گردشگری کرج به چالوس

استال البرز در منطقه رشته کوه های البرز غربی و در یک ناحیه تقریباً کوهستانی قرار دارد به گونه ای که بیش از دو سوم آن منطقه کوهستانی و کمتر از یک سوم آن دشت و زمین های خشک و شوره زار ، تپه ها و کوه های کم ارتفاع ، رشته کوه های با ارتفاع متوسط، اراضی تراس گونه، زمین های هموار، نیمه هموار پای کوهی یا میان کوهی، ارتفاعات و قلل مرتفع است.

امامزاده ابراهیم سپهسالار قاجار کرج، روستای تکیه سپهسالار

استان البرز به طور همزمان از دو نوع آب و هوای سرد و معتدل منطقه کوهستانی و آب و هوای گرم و معتدل منطقه دشتی و کویری برخوردار است.



به عبارت دیگر استان البرز جزء آن دسته از استان هایی است که دارای تنوع اقلیمی هستند، یعنی در یک فصل به طول همزمان حداقل از دو نوع آب و هوای محلی در دو منطقه کوهستانی و دشتی برخوردار است.

تپه فرخ آباد قبل از تاریخ کرج - ماهدشت

استان البرز به علت مهاجرت پذیری دارای ترکیب مختلف اقوام است. در طول سالیان گذشته اقوام مختلفی به این استان مهاجرت کرده اند، این اقوام هر کدام به زبان یا لهجه خود صحبت می کنند. از اقوام ساکن در شهرستان کرج می توان به قوم های لر، کرد ، گیلک، یزدی، ترک ، مازندرانی و خوزستانی اشاره کرد که به صورت غیر متمرکز در نقاط مختلف استان ساکن هستند و به این زبان ها یا گویش ها نیز صحبت می کنند اما گویش مردم کرج فارسی است.

پیست اسکی دیزین کرج - روستای ولایترود

پل سنگی آهنین راه قاچار محور گردشگری کرج به چالوس، برج آرامگاهی شاهزاده حسین سلجوقی، ساوجبلاغ به کردان،تپه علی آباد اسلامی اشتهارد، درخت آقادار محور گردشگری کرج به چالوس روستای ولایترود،سد امیر کبیر پهلوی دوم محور گردشگری کرج به چالوس، امامزاده ابراهیم سپهسالار قاجار کرج، روستای تکیه سپهسالار،تپه فرخ آباد قبل از تاریخ کرج - ماهدشت،آبشار کرکبود طالقان و کاروانسرای شاه عباسی از جمله مکان های دیدنی استان البرز است.

روستای گوراب محور گردشگری کرج به چالوس



امامزاده حسن صفوی کرج - روستای حسنکدر



امامزاده سلیمان صفوی اشتهارد



روستای کجیران طالقان



کاروانسرای شاه عباسی صفوی کرج



پل کلاک پهلوی اول کرج



کاروانسرای شاه عباسی صفوی کرج

آبشار کرکبود طالقان



کاروانسرای شاه عباسی صفوی کرج

کاروانسرای شاه عباسی صفوی کرج

تپه خرم آباد تاریخی اسلامی اشتهارد



کاروانسرای شاه عباسی صفوی کرج

روستای کیاسر محور گردشگری کرج به چالوس

پاییز فرصت مناسبی است تا به بعضی از این اماکن تاریخی زیبا در دل طبیعت هزار رنگ پاییزی سری بزنیم و پیوندی دوباره با تاریخ و فرهنگ سرزمین البرز برقرار کنیم.

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مهدی دهقان