مولف "حكمت يماني" در گفت و گو با "مهر" : حكمت صدرايي زاييده حكمت يماني ميرداماد است

علي اوجبي، مصحح و پژوهشگر حكمت اسلامي، در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ميرداماد را از فيلسوفاني كه به تمام نظامهاي فلسفي دوران خود يعني حكمت مشاء و اشراق تسلط كافي داشت دانست و گفت : او كتاب هاي ابن سينا را تدريس مي كرد و از جهت فلسفي نيز به شدت از شيوه شهودي كه سهروردي احياگر آن بود، متاثر بود و تلاش داشت تا راهي را كه آنها آغاز كرده بودند، ادامه دهد. اساسا ميرداماد معتقد بود كه نظام هاي فلسفي پيشين خام هستند. يعني در عين اين كه ارزشمند هستند، نتوانسته اند به آن هدف غايي فلسفه اسلامي نايل شوند و مدعي بود كه خودش توانسته به اين مهم دست يابد و تلاش كرد كه از تركيب عنصر شهود و تعقل و آموزه هاي ديني، نظام فلسفي اي را تدوين كند كه به گفته او حكمت يماني است. بنابراين، مي توان گفت حكمت يماني تمام ويژگي هاي مثبت نظامهاي فلسفه اسلامي پيش از خود را داراست.

وي درباره تفاوت حكمت يماني با حكمت صدرايي گفت : حكمت صدرايي به نوعي از حكمت يماني استفاده كرده و اساسا زاييده اين حكمت است، يعني راهي را كه ميرداماد مدعي بود به انجام رسانيده است، صدرالمتالهين ادامه داد و در واقع توانست هم آوايي بين تعقل و شريعت را به اثبات رساند. فارابي، ابن سينا، سهروردي و ميرداماد و صدرالمتالهين همگي به نوعي از لحاظ جهت و غايت داراي يك وحدتي در حركت بوده اند. يعني علي رغم اين كه هر كدام از اين نظامات فلسفي داراي مميزاتي بوده اند، حركت هايي در عرض هم نبوده اند، بلكه اين نظام ها يك حركت طولي بوده اند كه نقطه آغاز آن فارابي و نقطه اوج آن صدرالمتالهين بوده است.

اوجبي درباره ابداعات و نوآوري هايي حكمت يماني خاطر نشان ساخت : در واقع انديشه هاي ميرداماد شامل دو دسته است. برخي انديشه هايي است كه شايد در ميان ديگر فلاسفه هم وجود داشته باشد. مثلا نظريه اي كه درباب مقولات يا جبر و اختيار ارائه كرد . ميرداماد در قضيه حدوث دهري نوآوري هايي داشته است و اساسا اين قضيه با نام ميرداماد تلاقي يافته است. ميرداماد همچنين حدوث و قدم سرمدي را هم ابداع نمود. او معتقد بود كه خداي تعالي نسبت به مجردات در ظرفي به نام سرمد قرار دارد كه مجردات در آن ظرف نبوده اند. بنابراين، واجب تعالي قديم سرمدي و مجردات حادث سرمدي اند. البته ريشه هاي اين بحث در آثار ابن سينا مانند كتاب التعليقات به چشم مي خورد. يكي ديگر از نوآوري هاي ميرداماد قضيه وحدت حملي است كه اين ابداع را بسياري به خاطر آن كه آثار وي منتشر نشده و در دسترس نبوده به اشتباه به ملاصدرا نسبت داده اند.



وي در پاسخ به اين پرسش كه هانري كربن در خصوص ميرداماد اين سوال جالب را مطرح مي كند كه "صورت مبهم انديشه هاي او مربوط به چيست؟" چون هميشه ما با اين نكته كه نگارش ميرداماد نگارشي دشوار و سخت بود، روبه رو هستيم. بنابراين اگر بخواهيم به اين سوال كربن پاسخ دهيم اين پاسخ چه خواهد بود گفت : قطعا اگر ما به آثار ميرداماد نگاهي داشته باشيم، در كنار آثار پيچيده اي چون قبسات و جزوات با بعضي آثار روان و شيرين و جذاب نظير مثنوي مشرق الانوار نيز مواجه هستيم كه اين مورد نمايشگر اين موضوع است كه ميرداماد توان نوشتن متن هاي روان را هم داشته و به عمد مباحث را پيچيده و مجمل بيان مي كند. چون همانطور كه در مقدمه بعضي از آثار خود ذكر كرده است سعي داشته كه اين مباحث در اختيار عموم قرار نگيرد. چون معتقد بوده كه اين گونه مباحث از عمق خاصي برخوردار است كه كمتر كسي مي تواند به آنها پي ببرد.