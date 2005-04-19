مقامات اندونزي: رضايت افكارعمومي براي ساخت نيروگاه هسته اي را جلب خواهيم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اماراتي خليج تايمز،"پورنومو يوسجيانتورو"وزير انرژي اندونزي اعلام كرد كه كشورش براي تاسيس اولين راكتور هسته اي آن كشور رئوس كلي اين برنامه را براي مردم روشن خواهد ساخته و اين مساله بسته به اين خواهد بود كه آيا آنها اين را بپذيرند يا خير؟

يوسجيانتورو اعلام كرد از آنجايي كه منابع مربوط به توليد برق حاصل از زمين گرمائي مي تواند بيش از 20 هزارمگاوات برق توليد نمايد رد شده ، دولت نيروگاه هسته اي را كه طرح سخت آن دردست است به عنوان يك منبع جايگزين تامين انرژي دراولويت قرار داده است.

گفتني است كه پروژه تاسيس راكتور هسته اي جهت تامين برق اين كشوردر سال 1997 به خاطر افزايش مخالفتهاي عمومي بويژه از سوي فعالان محيط زيست ، دانشگاهيان و اعضا مجلس آن كشور وهمچنين كشف و بهره برداري از ذخائر گاز در ميدان نفتي "ناتورا" كه ساخت چهار كارخانه با ظرفيت 1000 مگاوات توليد برق را در بر مي گيرد، مسكوت گذاشته شد ليكن با افزايش مصرف انرژي به ميزان دو برابر، جاكارتا را به اين سمت سوق داد تا بتواند از اين منبع براي تامين مايحتاج خود استفاده كند.