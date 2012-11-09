به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر عصر پنجشنبه در ارتباط با دستاوردهای سفر خود به تهران و نشست‌های برگزار شده با وزرا اظهار داشت: توجه به زیرساخت‌های استان و توجه به اشتغال جوانان یکی از مهمترین دغدغه‌های استان بوشهر است که در سفر به تهران سعی کردیم این موارد را پیگیری کنیم.

فریدون حسنوند بحث توسعه زیرساخت‌های استان از جمله توسعه راه‌های ریلی، زمینی و هوایی و همچنین توسعه اشتغال را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های استان بوشهر عنوان کرد و از پیگیری‌های خود برای این موضوع خبر داد.

وی در نشست با وزیر نفت، راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت هواپیمایی دستورات قابل توجهی برای حل برخی از مشکلات استان ارائه کردند.

استاندار بوشهر همچنین در سفر به تهران با معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور دیدار و در نشستی مسائل و مشکلات استان را بررسی کرد.

حسنوند همچنین در این سفر با مهندس قاسمی وزیر نفت، دکتر صالحی وزیر امور خارجه، دکتر خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی، مهندس نیکزاد وزیر راه و شهرسازی، مهندس صاحب محمدی مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران،مهندس قلعه بانی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، و مرتضوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی مذاکره و نشست داشت.