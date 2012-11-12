معاونان جدید استانداری قم منصوب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم مصطفی محمد نجار وزیر کشور، سعید عین اللهی به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم منصوب گردید.
همچنین بنا به پیشنهاد پیریایی استاندار قم و طی حکمی از سوی وزیر کشور، محسن محرری به عنوان اولین معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم منصوب گردید.
محرری پیش از این مسئولیت معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم را به عهده داشت.
قم - خبرگزاری مهر:
به گزارش خبرنگار مهر، با حکم مصطفی محمد نجار وزیر کشور، سعید عین اللهی به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم منصوب گردید.
