  1. استانها
  2. قم
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۱۱

با حکم وزیر کشور؛

معاونان جدید استانداری قم منصوب شدند

معاونان جدید استانداری قم منصوب شدند

قم - خبرگزاری مهر: به پیشنهاد استاندار قم و با حکم وزیر کشور، معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی و هماهنگی امور زائرین استانداری قم منصوب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم مصطفی محمد نجار وزیر کشور، سعید عین اللهی به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم منصوب گردید.

همچنین بنا به پیشنهاد پیریایی استاندار قم و طی حکمی از سوی وزیر کشور، محسن محرری به عنوان اولین معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم منصوب گردید.

محرری پیش از این مسئولیت معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم را به عهده داشت.

کد مطلب 1738991

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها