تشییع باعظمت آیت الله ملک حسینی بزرگداشت مقام والای فقاهت و شجاعت بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی عصر پنجشنبه در مراسم پایانی بزرگداشت آیت الله ملک حسینی در یاسوج اظهار داشت: صاحب نظران در کنار رویدادهای دنیای اسلام، باید این رویداد را هم مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

وی بیان کرد: آیت الله ملک حسینی شخصیتی برآمده از فرهنگ متعالی قرآن و عترت بود که عمر مبارک خود را در تحصیل دانش و معارف قرآن و اهل بیت و تهذیب جان و نفس سپری کرد.

ابوترابی تصریح کرد: فهم درست آموزه های دینی در مقام اندیشه، گفتار و نظر و آراسته شدن به این آموزه ها در مقام اخلاق و رفتار از ویژگی های این فقیه عالیقدر بود.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: این شخصیت بزرگ با ارتحال ملکوتی خود درخششی نوین یافت و تمام سرمایه بدست آمده در نزدیک به یک قرن از عمر مبارک خود را در منظر فهم اجتماعی قرار داد و در کنار او مردم و جامعه ای رخ نمود و ابعاد برجسته شخصیت انسانی، اخلاقی، دینی و سیاسی خود را به نمایش گذاشت.

مبارزان عشایر استان با طاغوت فراموش شدنی نیست

وی با بیان اینکه ایران اسلامی با تاریخ درخشان سلحشوران این دیار در مبارزه با رضا خان و فرزند دست نشانده اش آشناست، افزود: جنگ ها و مبارزات "تامرادی" و "گجستان" در ذهن هوشمندان آشنا با تاریخ سیاسی ایران ثبت شده است.

ابوترابی به بمباران روستای "جلیل" بویراحمد در آغاز حکومت ننگین محمد رضا شاه اشاره کرد و بیان داشت: این مسئله بیانگر رزم و مجاهدت ستودنی مردم این دیار بر علیه طاغوت بوده است.

وی همچنین حضور مردم این استان در دفاع مقدس و حماسه آنان در پد خندق را ستود و گفت: تقدیم یک هزار و 800 شهید و ربودن گوی سبقت در عرصه مبارزه با مزدوران و استکبار جهانی در خاطر ملت ایران ثبت است.

ابوترابی با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد در این روزها بازهم چون نگین درخشانی می درخشد، افزود: مردم با تشییع با شکوه آن عالم جللیل القدر نشان دادند که فهم درستی از آموزه ها و معارف دینی دارند و این فهم در جامعه نهادینه شده است.

وی تصریح کرد: آن چه در بزرگداشت شخصیت این فرزند مکتب امام صادق(ع) شکل گرفت، بیانگر این واقعیت است که انقلاب اسلامی یک حقیقت ماندگار و پیروز در تاریخ و یک قدرت برآمده از عقیده و اندیشه و متکی به رفتار دینی است.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: تشییع کم نظیر پیکر پاک آیت الله ملک حسینی ترجمان ارتباط بدنه اجتماعی با یکدیگر و با یک مرجع علمی و دینی بود و این رمز ماندگاری است.

وی بیان کرد: شخصیت آیت الله ملک حسینی پیش از مقام فقاهت زهد و مردم دوستی تجلی یابد، در بینش و بصیرت سیاسی او و شناخت درست نسبت به نظام سیاسی و رهبری و زعامت دینی او معنا یافت.

ابوترابی افزود: او دیروز در کنار امام بزرگوار و امروز به عنوان بازوی توانمند مقام معظم رهبری نقش ایفا می کرد و این جایگاهی است که می تواند راه را برای اقتدار یک ملت باز کند.

پیام آیت الله ملک حسینی در طول دوران زندگانی اش تقوا بود

وی بیان داشت: اگر مردم این استان به نماد استقامت در برابر طاغوت و استکبار بدل شده اند، مرهون رهبری صالح و برآمده از مبدا هستی و نظام اسلامی است.

ابوترابی عنوان کرد: مردم این استان با این تجلیل و احترام از مقام علم و فقاهت، ولایتمداری و اخلاق نشان دادند که وفادار به آموزه های قرآن و ثابت قدم و استوار در مقابل دشمنان و استکبار هستند.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیام آیت الله ملک حسینی در طول دوران زندگانی اش تقوا بود، گفت: این فقیه عالیقدر در جایگاهی قرار گرفت که مقام معظم رهبری او را عالم مجاهد، بزرگوار، ربانی توصیف فرمودند چون اهل تقوا و مجاهد فی سبیل الله بود.

وی افزود: آیت الله ملک حسینی دیروز فرزند بزرگوارشان را تقدیم اسلام کرد و چون ستاره ای درخشید و با ایستادگی و مجاهدت در برابر دشمنان خدا این راه را تداوم بخشید.

ابوترابی یادآور شد: اهتمام به خدمت به مردم و تلاش برای تعلیم جویندگان علم و معارف اهل بیت از تقوای او الهام می گرفت.

وی اظهار داشت: امروز شاگردان آن فقیه عالیقدر همچون امام جمعه یاسوج و نمایندگان استان در مجلس هستند که افتخارشان شاگردی در مدرسه علمی و فقهی ایشان است.

ابوترابی با تسلیت ارتحال آن عالم ربانی به بیت معظم له گفت: حجت الاسلام و المسلمین سید شرف الدین ملک حسینی امروز میراث دار آن ارزشهای ماندگار است و انشاء الله چون ستاره ای درخشان می درخشند و مایه امید و تسکین مردم هستند که امیدوارم در حوزه علمیه قم و با حضور در حوزه علمیه شیراز و همچنین این استان، بتوانند زمینه آرامش خاطر و ادامه راه آن عالم بزرگوار در این خطه را فراهم سازند.