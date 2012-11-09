موج کناره گیریها از کابینه ؛ باری که روی دوشهای اوباما سنگینی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" در گزارشی به بررسی تغییرات احتمالی در کابینه اوباما پرداخته و نوشت: رئیس جدید کاخ سفید همان رئیس قدیمی است، البته تغییر اوبامای یک به اوبامای دو با تغییرات مهمی در کابینه وی همراه خواهد بود.

نویسنده در ادامه نوشت: انتخاب مجدد اوباما موجبات آسودگی خاطر اکثر جهانیان را فراهم کرد. اگر رامنی رئیس جمهوری آمریکا می شد باید مناسبات کشورهای مختلف با ایالات متحده از نو تعریف می شد. با توجه به بحران اقتصاد جهانی و دگرگونی ها در جهان عرب این مسئله می توانست یک بار و فشار اضافه را ایجاد کند.

"تاگس انسایگر" در ادامه نوشت: اما ابقای سمت رئیس جمهوری برای اوباما به مفهوم این نیست که همه چیز مانند سابق باقی می ماند. عبور از اوبامای یک به اوبامای دو با دگرگونیها و تغییراتی در کابینه همراه خواهد بود. مهمترین تغییر سمتها در بالاترین سطوح کابینه که می تواند بعضا سیاست رئیس جمهوری را از نو تعریف کند وجود خواهد داشت.

تغییر وزیر امور خارجه و گزینه های احتمالی برای آن:

"هیلاری کلینتون"، وزیر امور خارجه فعلی آمریکا همچنان بر تصمیم خود برای کناره گیری از مسئولیت وزارت امور خارجه پایبند است. وی چندین بار بر این مسئله تاکید کرده است که می خواهد به زندگی خصوصی خود برگردد. این مطلب را روز گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در حضور مطبوعات اعلام کرد. کناره گیری این نامزد سابق ریاست جمهوری آمریکا می تواند حداقل در عرصه سیاست داخلی مسائلی را برای اوباما ایجاد کند. از نظر محبوبیت ،کلینتون در میان مردم آمریکا وضعیت بسیار بالاتری نسبت به دیگر سیاستمداران حتی خود رئیس جمهوری دارد.

این روزنامه سوئیسی در ادامه نوشت: کسی که حالا سمت جانشینی هیلاری را بر عهده می گیرد یک میراث سخت را دریافت خواهد کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری "بلومبرگ"، سوزان رایس،سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد و مشاور امنیت ملی ستاد انتخاباتی اوباما از نامزدهای جایگزین هیلاری کلینتون می باشد و بزرگترین شانس در این راستا را دارد.البته وی در ارتباط با حمله مرگبار به کنسولگری آمریکا در بنغازی در معرض انتقادات شدیدی قرار گرفت.

نویسنده در ادامه به دو نامزد احتمالی دیگر برای سمت وزارت امور خارجه آمریکا اشاره کرد که عبارتند از "توماس دانیلون" مشاور امنیت ملی و "جان کری" یک سناتور با نفوذ که به عنوان کارشناس سیاست خارجی در آمریکا مطرح است. "جان کری" همچنین در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 از طرف دموکراتها نامزد شد که البته جرج بوش رقیب وی پیروز انتخابات آن دوره از حزب جمهوریخواه شد.

"بیل دیلی" رئیس کارکنان کاخ سفید که از سمت خود استعفا داده اما هنوز مشغول به کار است وطی چند ماه آینده کناره گیری خواهد کرد روز گذشته اعلام کرد که هنوز تصمیمی درباره جایگزین برای وزیر امور خارجه آمریکا گرفته نشده و این خوب است که کلینتون هنوز چند ماه دیگر در سمت خود باقی بماند.

احتمال تغییر وزیر دارایی اوباما و گزینه های احتمالی برای آن:

یکی دیگر از تغییرات احتمالی در کابینه اوباما که از اهمیت بالایی برخوردار است، تغییر وزیر دارایی است. "تیموتی گایتنر" 51 ساله یکی از اعضای قدیمی کابینه اوباما محسوب می شود که حالا فکر بازگشت به یک شغل معمولی و پرداختن به زندگی خصوصی را در ذهن می پروراند.

در هر حال یک تکلیف بسیار بزرگ در انتظار جانشین احتمالی "گایتنر" خواهد بود. اگر جمهوریخواهان و دموکراتها روند توافق سیاسی را در پیش نگیرند آمریکا در معرض خطر رکود اقتصادی قرار خواهد گرفت. "جک لئو" Jacob Lew که همچنین به عنوان رئیس کارکنان کاخ سفید نیز در نظر گرفته شده است به عنوان نامزد جانشین گایتنر مطرح است. البته به دلیل اینکه لئو آمادگی توافق در راهکارهای اقتصادی را ندارد این مسئله همکاری با جمهوریخواهان در چنین شرایطی که بسیار ضرورت دارد را با سختیهایی مواجه خواهد کرد.

"ارسکین بولز" 67 ساله که تحت ریاست جمهوری بیل کلینتون در سالهای 1997 تا 1998 رئیس کارکنان کاخ سفید بود و در حال حاضر رئیس دانشگاه کارولینای شمالی می باشد نیز از دیگر نامزدهای احتمالی سمت وزیر دارایی کابینه اوباما می باشد.

احتمال تغییر وزیر دفاع و گزینه های احتمالی برای آن:

اما تغییرات در کابینه اوباما به اینجا منتهی نمی شود. "لئون پانه تا" وزیر دفاع 73 ساله آمریکا که در ژوئن 2011 وزارت دفاع آمریکا را بر عهده گرفت نیز در حال حاضر فکر کناره گیری از سمت خود را در ذهن می پروراند. به گزارش وب سایت رسمی نیروهای امنیت آمریکا Military.com ، پانه تا هر پایان هفته و در دوران تعطیلات به تفریگاهی در کالیفورنیا سفر می کند و می خواهد در آنجا در آرامش به سر ببرد. البته وی تصمیم دارد مدتی دیگر در مسئولیت خود باقی بماند.

به نوشته "واشنگتن پست" ، "آشتون کارتر"، معاون وزیر دفاع از نامزدهای احتمالی جانشینی پانه تا می باشد. "میشل فلورنوی" ، که در وزارت دفاع آمریکا یک نقش فرعی را ایفا می کند اما در عرصه سیاسی نسبت به کارتر نزدیکتر به رئیس جمهوری می باشد نیز از گزینه های دیگر جانشینی وزارت دفاع آمریکا می باشد. وی معاون سیاستگذاری وزارت دفاع آمریکا و مشاور ارشد امنیت ملی ستاد انتخاباتی اوباما می باشد.

احتمال تغییر وزیر دادگستری اوباما :

با توجه به حدس و گمانهایی که درباره کناره گیری "اریک هولدر" وزیر دادگستری آمریکا زده می شود همچنین اوباما باید به فکر جایگزینی برای این وزیر کابینه خود نیز باشد. این وزیر 61 ساله برای رئیس جمهوری آمریکا یک همکار، با ارزش نمادین بسیار بالاست. وی اولین فرد آفریقایی آمریکایی است که چنین سمتی در آمریکا را عهده دار شده است. "جانت ناپولیتانو" از مقامات امنیت داخلی آمریکا از گزینه های مورد نظر جانشینی برای وزارت دادگستری کابینه اوباماست.

"تاگس انسایگر" در بخش پایانی این مطلب خاطر نشان کرد که برخی دیگر از اعضای کابینه اوباما نیز اعلام کرده اند که آنها حتی در صورتی که رئیس جمهور از آنها بخواهد در سمت خود باقی نخواهند ماند.با توجه به چالشهای فراوانی که باراک اوباما در دور دوم ریاست جمهوری خود در پیش رو دارد به نظر می رسد این موج کناره گیریها از کابینه بار اضافه دیگری بر روی دوشهای وی ایجاد کرده است.

اوباما در سخنرانی خود بعد از پیروزی مجددش وعده های بسیاری داد و اظهار داشت که بهترینها در انتظار ایالات متحده آمریکاست. اگر وی واقعا می خواهد این مسیر را در پیش گیرد باید کارتها را از نو مخلوط کند.

