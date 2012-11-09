به گزارش خبرگزاری مهر، غلام رضا نوری زاده گفت: عیسی بابایی مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری فردوسی مازندران در نامه ای به هیئت کشتی مازندران و فدراسیون کشتی به طور رسمی انصراف این باشگاه را از حضور در لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای ایران اعلام کرد.



وی افزود: دلیل این انصراف که در نامه مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری فردوسی مازندران آمده، مخالفت بانک مرکزی و کمبود بودجه دلیل این تصمیم ذکر شده بود.



دبیر هیئت کشتی مازندران ادامه داد: این تیم در فصل گذشته مسابقات دسته یک کشتی آزاد باشگاههای کشور نایب قهرمانی شده بود.



صعود نماینده تهران به مرحله نیمه نهایی بسکتبال بانوان کشور

تیم سبلان تهران، با برتری برابر تیم نماینده مازندران در بازیهای دور برگشت مسابقات دسته دوم بسکتبال بانوان باشگاه های کشور، به عنوان نخستین تیم از گروه یک به مرحله نیمه نهایی مسابقات صعود کرد.



در دومین روز مرحله برگشت مسابقات دسته دوم بسکتبال بانوان باشگاههای کشور از گروه یک، تیم تهران با نتیجه نزدیک 58 بر 54 تیم هیئت بسکتبال ساری را شکست داد و با دو پیروزی به عنوان تیم نخست این گروه به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.



این مسابقات با انصراف تیم هیئت بسکتبال تاکستان قزوین، با حضور تیم‌های هیئت بسکتبال ساری، سبلان تهران و هیئت بسکتبال مهدیشهر سمنان در سالن ورزشی شهید هاشمی نسب ساری در حال برگزاری است.



آمل برای پیروزی در هفته دوم هندبال کشور مصمم است

سرپرست تیم موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج آمل، از عزم جدی بازیکنان و کادر فنی این تیم برای کسب پیروزی در هفته دوم مسابقات دسته یک هندبال باشگاههای کشور خبر داد.



حسن علمباز گفت: این تیم با پیروزی در هفته نخست در آمل از وضعیت روحی مناسبی برخوردار بوده و در بازی هفته دوم با تیم فلاورجان اصفهان به کسب پیروزی فکر می کند.



وی افزود: خوشبختانه همه چیز طبق برنامه و اهداف پیش بینی شده باشگاه پیش می رود و به کسب پیروزی بچه ها می توان امیداور بود.







